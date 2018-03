Rheinfelden Das Leben ist kein Ponyhof: Wieso ein unbekannter Getränkedieb das Fortbestehen der Ponyfreunde Karsau gefährdet

Immer wieder verschwindet Geld aus der Barkasse der Pony- und Pferdefreunde Karsau. Der Verein plant nun, eine Anzeige gegen unbekannt zu stellen.

Bei der Hauptversammlung des Vereins der Pony- und Pferdefreunde Karsau musste ein ärgerliches Thema besprochen werden: In der Barkasse fehlt immer wieder Geld. Aber nicht nur aus diesem Grund sehen Mitglieder den Verein in Gefahr.

Isabelle Zabel wollte für das Amt der Vorsitzenden am Samstagabend eigentlich nicht mehr kandidieren. Bereits im Vorfeld hatte sie sich um eine mögliche Nachfolgerin bemüht: Saskia Schrempp, die an der Spitze des Fördervereins „Gönner des Ponyhofes Karsau“ steht. Schrempp sagte nun jedoch: „Das ist ein zu unruhiger Verein. Es muss an ganz vielen Ecken etwas passieren. Wenn wir nichts unternehmen, ist der Traditionsverein in Gefahr.“ Damit der Verein nicht führerlos wurde, ließ Zabel sich dann doch dazu bewegen, für ein weiteres Jahr an der Spitze zu stehen. Sie wurde mit 17 Ja-, 16 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen sehr knapp wiedergewählt.

Unbekannter bedient sich gratis beim Bier

Das Thema „Barkasse“ besitzt für den über 40 Jahre alten Verein eine große Brisanz. Im vergangenen Jahr standen laut den Vorträgen Ausgaben für Getränke in Höhe von 11.300 Euro an. Einnahmen gab es nur in Höhe von 15.195 Euro. „Das kann so nicht stimmen“, weiß die Vorsitzende. Die Verantwortlichen vermuten, dass „sich jemand bedient“. Mitglied Gabi Stöcklein sagte: „Es muss darauf geschaut werden, dass jeder auch das bezahlt, was er konsumiert. Wenn einer fünf Bier trinkt, muss er die auch bezahlen.“ Darauf sagte Markus Friedrich: „Dieses Problem ist seit Jahren bekannt.“ Wolfgang Herr, der das Problem thematisierte, sprach sich dafür aus, „Anzeige gegen unbekannt“ zu stellen.

Andre Schrempp ist Kassierer, er legte einen buchhalterisch einwandfreien Kassenbericht vor und wurde mehrheitlich von den vielen erschienenen Mitgliedern entlastet. Der schriftliche Kassenprüfbericht sorgte allerdings für Aufsehen, da der Satz „Wir schlagen die Entlastung des Kassierers vor“ fehlte. Beide Kassenrevisorinnen nahmen an der Versammlung nicht teil. Das sorgte für Verwirrung und Ortsvorsteher Jürgen Räuber attestierte eine „ganz unschöne Situation.“

Sein Vorschlag, den Kassenprüfbericht aufzuarbeiten und den Kassierer danach zu entlasten, wurde von den Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt. Zabel begründete es so: „Für die Barkasse kann der Kassierer nichts.“ Im Vereinshäusle gibt es nun keine offene Barkasse mehr, und nur ein minimaler Betrag steht als Wechselgeld zur Verfügung. Sie appellierte für ein positives Misstrauen, dass man sich gegenseitig auf die Finger schaut.

Bei diesen eher unschönen Themen gab es auch eine positive Meldung: Die Pony- und Pferdefreunde haben sich ein neues Pferd namens „Pepino“ gekauft. Es soll Kinder und junge Erwachsene abdecken. Eine Reitlehrerin erteilt immer freitags Unterricht, dieser muss derzeit privat bezahlt werden.

