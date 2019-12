von Ingrid Böhm

Am Ende des Hoffens und Bangens wurde er still beerdigt. Der Steg über den Rhein, den das Land als Leuchtturmprojekt für Zusammenarbeit über Grenzen bewertete, hat es nicht geschafft, die Bevölkerung wirklich zu überzeugen. Statt zu verbinden, hat das Projekt gespalten.

Keine Planung in den vergangen acht Jahren hat an beiden Ufern so emotionalisiert wie diese Brücke. Zerbrochen ist das Gemeinschaftswerk, das über die Planung nicht hinauskam an mehreren Dingen: Den explodierenden Kosten des Projekts, den verschiedenen politischen Systemen an beiden Ufern und dem Preis, den die Bevölkerung der schweizerischen Nachbarstadt am Ende nicht mehr mehrheitlich bereit zu zahlen war.

Die Hängepartie zog sich über das ganze Jahr 2019 hin. Als sich eine Kostenexplosion wegen Hochkonjunktur und Zusatzmaßnahmen beim Bauen abzeichnete, begann die große Zitterrunde. Im April hat sich der Rheinfelder Gemeinderat auf badischer Seite zwar mehrheitlich weiter hinter den Bau gestellt, aber der Rückhalt in den Fraktionen bröckelte trotz der Vorleistungen inzwischen.

Zweifel wuchsen, ob Kosten und Nutzen noch in Relation stehen. Für immer mehr Gemeinderäte, die den Steg zuvor grundsätzlich befürworteten, weil er beide Ufer zwischen alter Rheinbrücke und neuem Wasserkraftwerk attraktiv verbindet, heiligte der Zweck nicht mehr die Mittel.

Die Million, die die Stadt an der Finanzierung nach Abzug der Förderung durch Interreg und GVFG selbst zahlen sollte, hatte sich inzwischen verdoppelt, die Baukosten galoppierten dabei mit 12,1 Millionen davon. Eine Verteuerung um 28 Prozent hielten immer mehr für nicht mehr tragbar, selbst wenn durch den Stegbau kein „anderes Vorhaben gefährdet“ wird, wie OB Klaus Eberhardt stets versicherte.

Immer mehr Gemeinderäte fragten mit Gustav Fischer (SPD) nach dem Risiko. Was ist, wenn der Steg sich weiter verteuert? Und wer garantiert, dass dies nicht passiert? Die von Rainer Vierbaum und Eckhardt Hanser (CDU) titulierte „wunderbare Freizeiteinrichtung“ verlor jedenfalls an Zugkraft. Eine Mehrheit im Gemeinderat zum Bauen fand sich dennoch.

Dann waren die Nachbarn am Zug. Auch für sie standen plötzlich Kosten von über sechs Millionen Franken im Raum, allerdings mit einem gravierenden Unterschied. Die Nachbarstadt muss mit erheblich weniger Förderung agieren und am Bau 3,2 Millionen Franken selbst leisten, eine Summe, die zuvor nie Thema war. Damit das Projekt nicht vor dem Ziel stirbt, wurde viel politische Überzeugungsarbeit von den Stegbefürwortern mit Stadtammann Franco Mazzi an der Spitze geleistet.

Das Referendum Beim Referendum am 20. Oktober haben die Stimmbürger in Rheinfelden/Schweiz den Zusatzkredit über 3,2 Millionen Franken für den Bau des neuen Rheinsteges mit 1853 Ja-Stimmen und exakt 2000 Nein-Stimmen abgelehnt. Bei einer Stimmbeteiligung von 50,7 Prozent sprachen sich damit 51,9 Prozent gegen den Steg aus.

Eine knappe Mehrheit sprach sich im Juni bei der Gemeindeversammlung mit 222 zu 181 Stimmen für den Zusatzkredit über 3,2 Millionen Franken aus. Das aber sollte aber nur ein Etappensieg sein. Denn der Schweizer Widerstand gegen das teure Projekt formierte sich und stellte das Projekt als Erfolgsmodell infrage. Unterschriften für ein Referendum wurden gesammelt. Es fanden sich genügend, die durchzusetzen, dass alle Stimmbürger miteinscheiden.

Damit wurde die große Argumentationsschlacht eröffnet über Für und Wider. Dass der Steg als Vorzeigeprojekt der IBA (internationale Bauausstellung Basel) den gemeinsamen Naherholungsraum am Rhein weiterbringt, stand ganz vorne. Die Gegner wiederum sprachen dem Bauwerk die angeführten wirtschaftlichen Vorteile für die Stadt ab. Am 20. Oktober war der Tag der Gewissheit: Mehrheitlich fiel bei der Referendumsabstimmung der Zusatzkredit durch. 2000 Stimmbürger waren dagegen, nur 1853 dafür.

Beide Seiten zahlen Lehrgeld

Lehrgeld haben beide Seiten reichlich bezahlt, obwohl das Projekt vom guten Willen getragen wurde, ein gemeinsames Stück Region über den Rhein zu schaffen. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen haben aber weiter Grenzen im Miteinander gesetzt. Dass der Steg nicht gebaut wird, ist den unterschiedlichen Bedingungen geschuldet. Das sieht auch das Regierungspräsidium so, das der Stadt die Rückzahlung der Interregförderung von über 276.000 Euro erlässt.

Dass das Projekt durchaus gefällt und einen Gewinn für die Lebensqualität bedeutet, bestreiten die meisten Bürger nicht. Die Verbindung über den Rhein, die den verloren gegangenen Kraftwerksteg zukunftsweisend ersetzen sollte, ist bei der Bevölkerung zu keiner Zeit grundsätzlich durchgefallen. Es gab in allen Phasen ähnlich viele Argumente der Befürworter wie der Gegner, aber stets wegen der Kosten.

Ende 2019 ist jedenfalls geklärt, dass der Steg Geschichte ist und Beziehungen über Grenzen am besten funktionieren, wenn sie nicht mit finanziellen Ansprüchen verbunden sind.