von Sophia Kaiser

Frau Das Schmid, der heutige Vortrag befasst sich mit der Frage, ob die Umsetzung des Frauenwahlrechts gelungen ist. Wieso ist das 100 Jahre später noch ein Thema?

Das Frauenwahlrecht wird auch heute noch oft in seiner Wertigkeit gering geschätzt und als selbstverständlich angesehen. Man unterschätzt den Werdegang. Heute gibt es in einigen Bereichen Schwierigkeiten für Frauen, die sich von denen von damals nicht sehr unterscheiden. Da gibt es noch Parallelen.

Was für Parallelen sind das?

Das Frauenwahlrecht ist ein Menschenrecht. Vor allem in Baden-Württemberg gab es viele starke Frauen, die dieses Thema vorangetrieben haben. Unter anderem Anna Blos, die sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen als gleichberechtigt angesehen werden. Das, was 1921 von Blos gefordert wurde, ist zum Teil immer noch nicht umgesetzt. Sieht man sich die Entlohnungen an und welche Berufe Frauen annehmen, dann hat sich da nicht wirklich viel verändert. Frauen sind immer noch für alles Häusliche zuständig und üben medizinische, soziale oder pädagogische Berufe aus, die gleichzeitig auch weniger entlohnt werden. Das heißt, obwohl das Frauenwahlrecht erreicht wurde, ist die Wertschätzung der Gleichberechtigung immer noch nicht vorhanden.

Wo sehen Sie bei Gleichberechtigung noch konkreter Handlungsbedarf?

Die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, „Wie werde ich gehört?“, beziehungsweise „Habe ich eine Stimme?“. Das Thema Gender, das für mich übrigens nicht Feminismus bedeutet, sondern Geschlechterdemokratie, betrifft vor allem die junge Generation. Dazu gehören auch die jungen Männer, die sich fragen sollten, wer sie vertritt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als akademische, berufstätige Mutter mittleren Alters fühle ich mich hier auf dem Land nicht gut politisch vertreten. Es gibt zu wenig junge Leute und viel zu wenig Frauen. Das liegt sicher auch daran, wie man in Deutschland Karriere in der Politik macht. Es ist alles noch sehr auf eine männliche Biografie ausgelegt. Zum Beispiel bei der Parteiarbeit. Da ist es üblich, dass man nach der Arbeit noch etwas trinken geht und netzwerkt. Ich als Mutter könnte das nicht machen. Die Politik in Baden-Württemberg ist von einer eher pro-konservativen Haltung bestimmt, nach der der Mann die Norm ist, die Frau sich anzupassen hat, statt von unterschiedlichen aber gleichwertigen Biografien auszugehen. Hier sehe ich den größten Handlungsbedarf.

Sie möchten in Ihrem Vortrag auf mehrere Länder eingehen. Wieso ist dieser grenzüberschreitende Ansatz so wichtig beim Thema Frauenwahlrecht?

Wenn man den Querschnitt der Länder betrachtet, dann haben sie in diesem Gebiet alle die gleichen Probleme. Sie sind alle nach einer männlichen Norm ausgerichtet. Natürlich gibt es da Varianten aber das Grundproblem ist immer gleich. Deswegen ist mein Vortragsziel die Sensibilisierung. Mit dem Wahlrecht allein ist das alles nicht gelöst. Es muss eine Strukturanalyse und -diskussion darüber stattfinden, auch die Politik muss sich ändern. Das erreicht man nur durch Sensibilisieren. Bei diesem Thema gibt es keinen Idealzustand. Der idealste Zustand wäre für mich ein Staat, der verschiedene Möglichkeiten für beide Geschlechter bereitstellt. Stehen einem Staat und damit auch dem Bürger bereits mehrere Optionen zur Verfügung, so wird es einfacher, eine passende Lösung zu finden. Gleichberechtigung bedeutet also auch, sich handlungsfähiger zu machen.

Haben Sie sich über die Einladung der VHS Rheinfelden gefreut?

Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch ein Kompliment an die VHS aussprechen, dass sie so offen gegenüber solchen politischen Themen sind. Ich kenne auch Volkshochschulen in denen für Frauen nur Back-, Bastel- oder Babykurse angeboten werden. Umso schöner finde ich es, dass man da in Rheinfelden offen ist für Themen, die vielleicht nicht so typisch sind.

Termin: Der Vortrag zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ findet heute, 15. Januar, 19 Uhr, in der Cafeteria der VHS statt.