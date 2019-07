Rheinfelden vor 33 Minuten

„Das Feuerwerk ist ein Publikumsmagnet“

Während es in vielen Städten und Gemeinden in der Schweiz Diskussionen um die traditionellen Feuerwerke zum Nationalfeiertag, 1. August, gibt, findet das farbenprächtige Spektakel in der Schweizer Nachbarstadt wie gewohnt statt. Roger Erdin spricht darüber