Frau Kiefer, für wen ist dieser Notdienst gedacht?

Prinzipiell für jeden, der Hilfe sucht. Sei es, dass er ein aufmunterndes Wort braucht, dass ihm die Decke auf den Kopf fällt, dass er mit der Kinderbetreuung nicht klar kommt, oder dass er eine Handreichung braucht. Wir versuchen dann, zu helfen oder Hilfe zu vermitteln, so gut wir können.

Glauben Sie, dass dieses Angebot genutzt wird?

Ich glaube, wir sind in beiden Gemeinden gut in das soziale Netzwerk eingebettet und genießen das Vertrauen der Menschen. Deshalb hoffe ich, dass die Menschen nicht davor zurückscheuen, uns zu kontaktieren. Ich denke, dass der Bedarf steigen wird und die Menschen dann froh sind, wenn es Anlaufstellen gibt.

Zur Person Birgitt Kiefer (53) kommt aus Herten. Sie ist diplomierte Sozialarbeiterin. 25 Jahre arbeitete sie in Lörrach beim SAK, bis sie Anfang 2018 die Geschäftsleitung des Familienzentrums Rheinfelden übernahm. Kontakt zum Familienzentrum und Familientreff gibt es per Mail (info@familienzentrum-rheinfelden.de) sowie telefonisch unter 07623/966 54 70. Es gibt einen Anrufbeantworter, der genutzt werden darf.

Wieso meinen Sie, dass der Bedarf steigen wird?

Noch fühlt sich die Situation für viele wie ein Abenteuer an. Sie scherzen oder freuen sich über Corona-Ferien, doch mit der Zeit werden sicher einige Probleme bekommen. Zum Beispiel wenn das Wetter wieder schlecht wird, oder Ausgangssperren verhängt werden. Soziale Isolation hat immer massive Folgen. Gerade ältere Menschen könnten sich isoliert fühlen oder alleinerziehende mit der Verantwortung der Dauerbetreuung überfordert sein. Aber auch in anderen familiären Konstellationen zeigen sich in solchen Situationen Probleme, mit denen man vorher nicht gerechnet hat.

Wie können Sie dann helfen?

Wir werden jeden Anruf und jede E-Mail beantworten, möchten für die Menschen da sein, ihnen zuhören und ihnen die Hilfe bieten, die sie brauchen. Da kann manchmal schon das Telefonat an sich Hilfe genug sein, aber schon jetzt haben sich einige Menschen bei uns gemeldet und ihre Hilfe angeboten, zum Beispiel um Einkaufsdienste für ältere Menschen anzubieten. Auch unsere Homepage werden wir noch für den derzeitigen Bedarf umbauen. Wir haben noch einige Ideen.

Birgitt Kiefer, Leiterin des Familienzentrums | Bild: Leony Stabla

Zum Beispiel?

Wir möchten auf der Homepage Lese- oder Basteltipps, weiterführende Links für Beschäftigung von Kindern und Ähnliches zur Verfügung stellen. Auch ein kontaktloses Leih-System für Kinderbücher ist eine Überlegung. Ich hoffe, wir können das alles so umsetzen. Wer uns dabei helfen möchte, darf sich natürlich auch gerne melden.