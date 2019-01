von Ralf H. Dorweiler

Ab Februar wird Armin Zimmermann von seiner Leitung der Stabsstelle Integration und Flüchtlinge als Leiter ins Amt für Kinder, Jugend und Senioren wechseln. Für ihn als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter kommt Dario Rago, der 1991 in Bad Säckingen geboren wurde und in Wehr aufwuchs. Nach dem Abitur in Schopfheim studierte er an der Uni Basel Soziologie, Gesellschaftswissenschaften und Geschlechterforschung und schloss 2018 mit dem Master ab.

Privat als Pianist unterwegs

In seiner Vorstellung während der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte Rago, jüngerer Bruder des Ordnungsamtsleiters, die zentralen Inhalte seines Studiums seien soziale Ungerechtigkeit und deren Wechselwirkung mit Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe, Rassismus, Migration und Fragen der Sozialisation gewesen. Beruflich hat er Erfahrungen im Bereich Projektmanagement am Europainstitut der Uni Basel gesammelt. Privat ist er Musiker und tritt als Pianist mit verschiedenen Formationen in der Region auf.

Künftig drei Integrationsmanager zur Seite

Rago wird die Stabsstelle als Integrationsbeauftragter leiten und in Zukunft drei Integrationsmanager als Sozialarbeiter für Geflüchtete und Asylbewerber in Anschlussunterbringung in der Stadt Rheinfelden koordinieren. Aktuell sind mit Visitación Aceituno Castellanos und Dragan Stanojevic zwei Integrationsmanager für Rheinfelden und Schwörstadt tätig (1,75 Stellenprozente für Rheinfelden und 0,25 für Schwörstadt). Mittlerweile hat sich ergeben, dass deutlich mehr Menschen sich eine Anschlussunterbringung in Rheinfelden suchen – und zu 80 Prozent auch privat finden – als vom Landkreis zugewiesen (wir berichteten).

Stadt erreicht damit einen Schlüssel von 1:100

Der Schlüssel 1:150, also ein Integrationsmanager für 150 Personen, sei zu gering, wie Bürgermeisterin Diana Stöcker in der Sitzung vortrug. Als Empfehlung werde ein Verhältnis von 1:80 gegeben. Man habe nun beschlossen, mit der Einstellung einer weiteren Kraft für das Integrationsmanagement, der Name wurde noch nicht bekanntgegeben, ein Verhältnis von 1:100 zu erreichen, also drei Integrationsmanager für die rund 300 in Rheinfelden und Schwörstadt in Anschlussunterbringung lebenden Geflüchteten.

Flüchtlinge können sich auf gute Beratung verlassen

Dass die Räte für die Aufstockung des Integrationsmanagements (befristet auf zwei Jahre) stimmten, konnte man schon in der kurzen Diskussion ahnen. Paul Renz sagte etwa für die CDU, er habe den Eindruck gewonnen, dass sich die Integration in Rheinfelden auf einem guten Weg befinde, und sich die Flüchtlinge in Anschlussunterbringung auf gute Beratung verlassen könnten.

Laut Stöcker sind 53 Prozent der seit 2015 angekommenen Menschen in Anschlussunterbringung in Rheinfelden aus Syrien, nur drei Prozent stammten aus afrikanischen Staaten.