von Petra Wunderle

130 rollende Raritäten machten am Freitagnachmittag auf ihrer Tour der „Schauinsland Klassik“ einen Zwischenstopp im Ortsteil Eichsel. Auf dem Parkplatz hinter dem Café Elke wurde eine Zeitkontrolle vorgenommen; die Fahrerinnen und Fahrer gönnten sich derweil eine Pause bei Kaffee und Kuchen.

Internationale Automobilgeschichte

Es war ein Festival der Oldtimer: Einmal mehr wurde die abwechslungsreiche internationale Automobilgeschichte deutlich vor Augen geführt. Da rollten die extravaganten Klassiker auf den Parkplatz, es war eine spannende und hochinteressante Show. Top Oldtimer, vorzüglich gepflegt, versetzten ganz viele Zuschauer ins Schwärmen. Und Harald Baumgartner, der an der Spitze des Opel und Kadett C Club Südbaden im ADAC steht, brachte es auf den Punkt: „Ein super Event mit historischen Automobilen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg, Österreich und auch England ist mit vertreten.“

Echte Hingucker für die Automobilfans: Nach dem Porsche fährt ein Austin-Healy in Ober-Eichsel ein. | Bild: Petra Wunderle

Versierte Lotsen für Parkplatzbelegung

Bei der Zwangspause in Ober-Eichsel erwiesen sich Harald Baumgartner und sein Team als versierte Lotsen für routinierte Parkplatzbelegung und einen reibungslosen, perfekten Ablauf der für die Teilnehmer so wichtigen Zeitkontrolle. Die 13. Auflage der „Schauinsland Klassik“ besteht aus Verbindungsetappen, auf denen lediglich in der vorgegebenen Fahrzeit die richtige Route gefunden werden muss. Hochspannung kommt an den Wertungsprüfungen auf, hier wird die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Schnittgeschwindigkeit an den Messpunkten auf die Hundertstelsekunde genau gemessen.

Die besondere Rallye gibt‘s alle zwei Jahre

Start und Ziel waren am Freitag und am Samstag stets in der Breisgaustadt Freiburg. Die sportliche Rallye in zwei Etappen findet alle zwei Jahre statt, 2017 machten die Oldtimer auf Schloss Beuggen halt. „Kann den Leistung Sünde sein?“, war auf einem knallroten Triumph Spitfire zu lesen, und die beiden Fahrer Wolfgang Smuda und Norbert Lehmann erklärten ihre Teilnahme lässig: „Aus Spaß an der Freud.“ Die schönen und topp gepflegten Klassiker samt ihrer Liebhaber standen im Blickpunkt des Interesses.

Sogar einer aus England ist dabei

Der am weitesten Hergereiste kam aus England, der Besitzer fährt einen britischen Oldtimer der Marke Riley. Die Vielfalt der chromblitzenden Schätze war grandios: Porsche, Austin Healey, Morgan, Mercedes Benz, Jaguar, Ferrari, Ford Mustang, Triumph, Fiat, BMW, Volvo, MG, Alfa Romeo, VW, Citroen – am Schluss blieben große Eindrücke zurück.

Automobilfans können sich schon jetzt freuen. Baumgartner: „Am 8. September findet das vierte internationale offene Young- und Oldtimer-Treffen im Gewerbegebiet in Herten statt. Veranstalter ist der Opel und Kadett C Club Südbaden.“