Das Umbauprojekt des Hieber-Markts in der Rheinfelder Innenstadt folgt auf die Arbeiten an der Zweigstelle in Nollingen. Der geschäftsführende Gesellschafter Karsten Pabst appelliert an Rheinfelder Kunden, den Edeka-Markt besser zu nutzen und erklärt, wie wichtig die Schweizer Kunden sind.