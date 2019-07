von Elena Borchers

Egal, wo man sich in Rheinfelden aufhält, mit ziemlicher Sicherheit weht in der nahen Umgebung irgendwo eine Fahne. An mehr als 80 großen und unzähligen kleinen Masten erzählen die symbolträchtigen Stoffstücke die unterschiedlichsten Geschichten. Am bekanntesten sind sicherlich die Flaggen aller Schweizer Kantone und deutschen Bundesländer, die die alte Rheinbrücke säumen.

Startschuss war die Grün07

Tatsächlich waren es genau diese, die in Kulturamtsleiter Claudius Beck, der sich scherzhaft als „Fahnenbeauftragter“ von Rheinfelden bezeichnet, eine Leidenschaft weckten. Die Schweizer Nachbarn hatten die Flaggen der 26 Schweizer Kantone und der 16 Bundesländer im Jahr 2007 entlang des Brückengeländers als Beitrag für die Grün07 aufgestellt.

Sie waren Teil einer groß angelegten Flaggenaktion in der gesamten Nachbarstadt. Auch auf der badischen Seite gab es zu der kleinen Landesgartenschau eine Aktion mit Fahnen: Kitas, Schulen, Künstler und jeder, der Lust hatte, konnte ein Motiv für eine sogenannte Umbul-Fahne entwerfen, die für ihre charakteristische Zipfelmützen-Form bekannt sind. 120 Flaggen kamen auf diese Weise zustande. Im Gegensatz zu den Kantons- und Bundesländerflaggen verschwanden diese aber wieder.

Eine Stadt mit vielen Masten

„Ein Jahr nach der Grün07 war das Städtchen wieder leer“, erzählt Beck und bezieht sich dabei auf die Flaggen. Dabei gibt es in Rheinfelden wahrlich genügend Möglichkeiten, diese in Szene zu setzen. Beck kommt aus dem Aufzählen gar nicht mehr heraus: Beim Rathaus, dem Schwimmbad, dem Europastadion, dem Haus Salmegg, auf dem Friedrich- und Oberrheinplatz, vor Gymnasium, Realschule und Fécamphalle, auf dem Tutti Kiesi Gelände und im Garten der Freundschaft – überall stehen Fahnenmasten.

„Nachdem ich 2006 in die Stadt gekommen war, habe ich immer wieder irgendwo weitere Masten entdeckt“, erzählt Beck lachend. Er schätzt, dass es um die 80 große Masten sind. Warum es in der Stadt so viele gibt, kann er nicht genau sagen. „Früher war es üblich, Masten vor großen Gebäuden oder Stadien anzubringen“, sagt er. Zu Beginn seiner Zeit in Rheinfelden seien viele Stangen aber leer gewesen, an anderen hingen „alte Lumpen“. Also übernahm Beck die „Beflaggung“ der Stadt, wie er es nennt, und dieser Aufgabe widmet er sich bis heute mit großer Kreativität.

Künstlerfahnen

An allen möglichen Stellen lies er Fahnen aufstellen, etwa von den Partnerstädten und natürlich von Rheinfelden selbst. 2013 startete er dann die Aktion Künstlerfahnen. Dazu rief er alle Rheinfelder Künstler auf, Motive für Fahnen zu entwerfen. Die zahlreich eingegangenen Werke wurden zunächst an den vielen kleinen Flaggenmasten, die in der Stadt zur Verfügung stehen, angebracht – den Straßenlaternen in der Innenstadt.

„Diese sind fast alle mit einer kleinen Stange ausgestattet, an der in der Regel Werbe- und Wahlkampfplakate aufgehängt werden“, sagt Beck. Da die bunten Fahnen sehr gut ankamen und die Künstler mit dem kleinen Format – an den Lichtmasten hängen Fahnen im Format 50 auf 150 Zentimeter – nicht ganz zufrieden gewesen seien, hat Beck im vergangenen Jahr erneut zur Gestaltung von Fahnen aufgerufen. Und so schmücken aktuell 35 von Künstlern gestaltete Fahnen – dieses mal an den großen Masten – die Stadt.

Nationenfahnen

Becks aktuellstes „Flaggenbaby“ sind die Nationenflaggen. Seit Mai hängen an den kleinen Masten in der Innenstadt die Fahnen von insgesamt 60 Nationen. „Insgesamt leben Menschen aus 110 Nationen in Rheinfelden, das sind über 6000 Personen“, sagt Beck. Eine Flagge wird dann aufgestellt, wenn mindestens acht Menschen aus demselben Land in der Stadt leben. Auf welche Nationen das zutrifft, hat Beck Daten des Bundesamts für Migration entnommen.

Und auch mit der Gestaltung der Fahnen hatte er noch einmal ziemlich viel Arbeit. Die kleinen Flaggen in der Innenstadt sind nämlich hochformatig. Zusammen mit einer Grafikerin hat Beck darum alle Länderflaggen entsprechend umgestaltet. „Da haben wir uns viel Mühe gemacht, viele Nationen nehmen ihre Flaggen schließlich sehr ernst.“ Beck freut sich, dass die Aktion auf viel Resonanz gestoßen sei und sehr gut ankomme.

Die praktische Seite

Neben der künstlerischen und symbolischen Seite hat die Arbeit mit den Flaggen natürlich auch eine ganz Praktische. Die Fahnen auf der Rheinbrücke etwa müssen zwei Mal im Jahr ausgewechselt werden – einmal zu Ostern und dann wieder im August, kurz vor den Brückensensationen. „Dort ist es sehr windig, die Flaggen gehen schnell kaputt“, sagt Beck. Für den Nachschub sorgt bei den Bundeslandflaggen die badische Stadtverwaltung, die Schweizer Nachbarn übernehmen das Aufhängen. Für alle anderen Flaggen im Stadtgebiet ist der Bauhof zuständig. Auch diese müssen regelmäßig ausgewechselt werden.

„Früher wurden Flaggen genäht und waren sehr stabil“, sagt Beck. Heute sei das nicht mehr der Fall. Die Stadt bestelle die bedruckten Stoffstücke relativ günstig bei einer Firma in Schleswig-Holstein. Sie kosten im kleinen Format etwa 16 Euro pro Flagge, die großen (120 auf 300 Zentimeter) kosten 50 bis 70 Euro. Die meisten alten Flaggen schmeißt Beck weg, einige, etwa die der Künstler, hebt er aber auf. Dafür hat er sein eigenes, kleines Flaggenlager, ganz in der Nähe seines Büros im Rheinfelder Rathaus.