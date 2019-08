von Ingrid Böhm-Jacob

Herr Beck, glücklich, aber geschafft?

Ja, und nochmals ja. Sowohl glücklich, aber auch geschafft.

Es war natürlich viel Arbeit wie bei jeder Brückensensation, aber fast 100 Shows haben Ihre Erwartungen erfüllt und die Anstrengung gelohnt. Da Sie heute noch zum Lachen aufgelegt sind, haben Sie wohl nur große Momente erlebt und beste Erfahrungen gemacht, was war denn das Schönste?

Dass die Leute so zufrieden waren.

Hat sich das Publikum im Laufe der Jahre verändert?

Nein, das sind sehr treue Besucher. Natürlich sind wieder ein paar mehr gekommen und von überall her, aber die man kennt, oder die mich kennen, sind wieder dabei gewesen und haben sich sehr, sehr lobend ausgelassen. Sie haben dazu auch allen Grund. Es war ein super Programm, es waren eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönsten Brückensensationen, oder die besten möchte ich behaupten. Das Programm hat einfach gestimmt, es war hochklassig.

An was machen Sie das fest?

Die Nummern waren einfach gut, die Künstler erste Sahne. Alles hat funktioniert und es gab keinen Künstler, bei dem ich sagen würde, nicht so gut, dass ich den engagiert habe. Alle waren topp und das kam beim Publikum auch so an. Es merkt eben, dass das eine super Sache ist.

Das Straßentheaterfestival ist inzwischen zwar ein Selbstläufer, aber die Erwartungshaltung wächst mit dem Erfolg.

Ja, an der Info hat wohl eine Frau hinterlassen, das könne man doch jetzt nicht mehr toppen, das sei doch wirklich das Maximum.

Und wie sehen Sie das, stachelt das Lob Ihren Ehrgeiz weiter an?

In einem Jahr ist wieder eine neue Zeit. Man muss das Programm nicht toppen, aber das Niveau halten. Das ist völlig ausreichend.

2020 geht das Festival in das 14. Jahr. Wird das Publikum dann wieder ein komplett neues Programm erleben mit anderen Überraschungen?

Es werden sicher auch Künstler dabei sein, die irgendwann schon einmal da waren. Insgesamt ist die internationale Auswahl groß, es gibt auch ganz teure Produktionen, die viel Platz brauchen, das Budget setzt aber da auch Grenzen.