von Ralf H. Dorweiler

Herr Beck, was war anstrengender? Die Vorbereitung oder der Festbetrieb?

Schon die Tage selber. Die Vorbereitung kann man sich einteilen, aber alleine die lange Zeitdauer so eines Festivals macht es anstrengend. Man muss immer überall sein und Fragen beantworten oder Entscheidungen treffen. Auch die Hitze bringt zusätzliche Anstrengung; vor allem am Sonntag war es ja richtig heiß. Ich vermute, dass wir auch darum zum ersten Mal am Festivalsonntag weniger Besucher als am Samstag hatten. Der war bei idealem Wetter extrem gut besucht.

Die Brückensensationen fanden schon zum zwölften Mal statt. Ist da nicht längst alles Routine?

Das Festival wächst eigentlich jedes Jahr. Dieses Mal ist es zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben. Natürlich bleibt jede neue Brückensensation ein Grund zur Aufregung, aber man kann die Organisation auch etwas routinierter angehen als in den ersten Jahren. Dadurch, dass es die letzten Male immer gut gelaufen ist, gewinnt man eine gewisse Grundsicherheit.

Was war in diesem Jahr der größte Triumph und was die schlimmste Panne?

Wenn mich Leute fragen, ob ich zufrieden bin, sage ich: Klar, es gibt nichts zu meckern. Warum sollte ich unzufrieden sein? Kleine Pannen gibt es immer wieder, aber die fallen kaum auf. Eine große Panne in diesem Jahr war, dass die beste Gruppe, die Hirondelles, erst am Samstagabend ankam. Ihnen ist ein Radlager am Anhänger kaputtgegangen. Statt Samstagmorgen kamen sie erst am Abend an und mussten dann durch die ganze Menschenmenge gelotst werden. Um 21.30 Uhr hat die Gruppe ihre erste Vorstellung gespielt. Es war so viel los, dass niemand mehr über die Brücke kam. Eines haben wir gelernt: Die alte Rheinbrücke hat auch während der Brückensensationen eine Verkehrsfunktion für Fußgänger und Radfahrer. Das gab dann schon ein bisschen Aufregung bei Leuten, die nur über die Brücke wollten und sich behindert fühlten. Am Sonntag waren wir vorbereitet.

Haben Sie am Wochenende nur gearbeitet oder auch genossen?

Am Samstag gab es sehr viel zu tun, aber am Sonntag konnte ich mir ganz entspannt die Gruppen anschauen. Das ist ein gutes Zeichen. Dann wissen alle Helferinnen und Helfer, was zu tun ist und auch die Künstler kennen sich aus. Am Sonntag hätte ich auch fehlen können und alles hätte geklappt.

Mehrere Straßentheaterstücke kamen nur langsam in Gang, weil zu Beginn lange das Bühnenbild aufgebaut oder sich geschminkt wurde. Ist das eine neue Mode in der Szene?

Dieses Jahr war es vielleicht etwas poetischer und langsamer nach dem sehr rasanten Programm von den Brückensensationen 2017. Gerade Spanier und Italiener neigen manchmal dazu, eine Story nicht immer stringent zu erzählen. Da ließe sich eine Vorstellung auch mal in 30 statt in 40 Minuten erzählen. Im Gegensatz dazu präsentieren die Hirondelles von Anfang an sensationelle Bilder. Beides hat seine Berechtigung. Sitting Duck zum Beispiel sind chaotischer. Es geht langsam los, dann fällt aber irgendwann alles zusammen. Bei denen war der Hut am vollsten.

Haben Sie schon einen Überblick über die Finanzen gewonnen?

Nein, haben wir noch nicht. Letztes Jahr gab es sein paar spektakuläre Nummern, da sind die Leute bereit, mehr zu zahlen. Mal sehen. Ich denke, es wird so bleiben wie im letzten Jahr.

Zur Person Claudius Beck ist 63 Jahre alt und seit 2006 Leiter des städtischen Kulturamts. Seither organisiert er die Brückensensationen.

