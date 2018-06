Rheinfelden Cityfest: Bis Sonntagabend darf gefeiert werden

Das Cityfest startete am Donnerstag bei tollem Wetter und toller Laune der großen und kleinen Besucher. Das Fest dauert bis Sonntag.

Rheinfelden (vep) Nach einer nassen Nacht konnte das 13. Cityfest am Donnerstag bei leichten Wolken, viel Sonne und blauem Himmel beginnen. Bereits zur Mittagszeit war die Innenstadt gut gefüllt und traditionell hatten sich Gemeinderäte, Bürgermeisterin Diana Stöcker sowie Vertreter des Gewerbevereins und andere unter die Besucher gemischt. Auch die vierjährige Sakura Wendland und die achtjährige Mia Rago waren mit von der Partie.

Und die konnte es kaum erwarten, bis es vom offiziellen Empfang im Rathausfoyer raus aufs Fest ging. Ein bisschen Geduld musste die Tochter von Ordnungsamtsleiter Dominic Rago aber aufbringen – schließlich galt es all denen zu danken, die das Cityfest möglich machen. „Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn am Mittwochabend die Lastwagen in unsere schöne Stadt fahren und innerhalb kürzester Zeit die Fahrgeschäfte und Buden aufbauen“, sagte Frank Sattler vom Gewerbeverein. Einen Applaus gab’s für Dieter Maier und Yvonne Kehlert, die gemeinsam mit ihrem Team die 13. Auflage des beliebten Familienfests auf die Beine gestellt hatten. Erstmals haben sich die Marktteilnehmer bis in die Karlstraße platziert, um dem Wunsch der Einzelhändler Rechnung zu tragen, dass ihre Schaufenster frei bleiben. Als Dank engagieren sich am verkaufsoffenen Sonntag sehr viele von ihnen. „Das ist wirklich toll“, sagte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Es sei ein Bekenntnis für das Fest und die Zahl 13 sei für sie persönlich übrigens ein gutes Omen. Beim anschließenden Rundgang ging’s vorbei an den Buden und Fahrgeschäften, ganz Mutige wagten sich auf eine rasante Fahrt mit dem „Tropical Trip“ oder drehten eine Runde mit dem Kettenkarussell, wie Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller. Karussell, das mag auch die vierjährige Sakura Wendland am liebsten. Sie ist auf dem Cityfest, „seit es sie gibt“, wie Papa Elmar Wendland lachend erklärte. Der Wirtschaftsförderer freut sich über die Wirkung des Cityfestes. „Die Stadt ist voll und das belebt den Einzelhandel.“ Gegen 15 Uhr begann die erste Band zu spielen – „Fashion Project“, die im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern wird. „Dass wir uns mit der Gema einigen konnten, gibt uns Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, so Dieter Maier:

Das Cityfest hat Freitag und Samstag bis jeweils 23 Uhr geöffnet, am Sonntag endet das Fest um 20 Uhr. Viele Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, zudem findet ein Kinderflohmarkt statt.

