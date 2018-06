Rheinfelden Cityfest: Beste Stimmung in der Innenstadt

Das schönes Wetter und das attraktive Angebot locken viele Besucher auf das Cityfest.

Rheinfelden – Süma Meier, seine Mitarbeiterin und Yvonne Kehlert, die für das Fest als Projektleiterin die Verantwortung trug und Frank Sattler von ausrichtenden Leistungsverbund des Gewerbevereins Rheinfelden, strahlen beim Pressetermin fast so wie die Sonne. Das ideale Wetter hat viel Publikum in die Innenstadt gebracht, wovon natürlich auch am verkaufsoffenen Sonntag die Geschäfte profitierten.

Am späten Donnerstagabend hatte sich der Himmel zugezogen, und ein Regenguss trübte die Stimmung zum Ende des Eröffnungstages hin. Dafür zeigte sich das Wetter an den drei Folgertagen von seiner besten Seite.

Viele Familien strömten über das Fest mit Fahrgeschäften, Budenattraktionen, Ständen mit Leckereien und Marktgeschäften. Beim Trampolinspringen, Dosenwerfen und Karussellfahren konnten sich die Kleinen austoben, und auch für Jugendliche war mit der Riesenschaukel Tropical-Trip eine Attraktion geboten. Bis spät abends tummelten sich Kinder mit ihren Eltern auf dem Fest. Mit Waffeln, Crêpes und Slush-Eis tankten die Kleinen und Großen neue Energie. Mit Flammkuchen, Grillgut und Focaccia war auch Deftiges geboten. Die Verköstigung war wie gewohnt breit aufgestellt und für viele Besucher der Magnet des Festes. „Gute Musik und leckeres Essen, was will man mehr“, meinte ein Rheinfelder Besucher. Vor der Stadtbibliothek sorgte jeden Abend eine andere Band für Partystimmung. Fashion Project, Airport in Rock und Lanz and the McCormicks verstanden es, das Publikum bis in den Abend hinein zu unterhalten und verführten einige Besucher zum Tanzen.

Auch an den Verkaufsständen tummelten sich Interessierte und begutachteten Kunsthandwerk wie Schmuck. Andere Händler boten Kleidung, Handtaschen, Kinderspielzeug, kulinarische Spezialitäten aus Italien oder Haushaltsartikel. In der Karl-Fürstenberg-Straße waren die Abstände zwischen den Ständen vergrößert worden, um den Blick auf die am Fest und am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmenden Einzelhändler und Gastronomiebetriebe der Innenstadt frei zu lassen.

Am Sonntagmittag ergriff spontan Christoph Hoffmann das Wort. Der FDP-Bundestagsabgeordnete lobte das Fest und informierte, dass eine Reform der Gema-Abrechnungsmodalitäten gerade bei Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen Not tue. Das Cityfest hatte in der Vergangenheit Ärger mit der Gema. Direkt nebenan in der Hebelstraße feilschten derweil junge Geschäftemacher mit ihren Kunden beim Kinderflohmarkt. Wie es den großen Geschäftemachern ging, konnte Frank Sattler beim nur bedingt beantworten: „Es ist so viel los, dass ich noch nicht dazu gekommen bis, in den anderen Geschäften zu fragen, wie es läuft.“

