Rheinfelden Christlich-Islamischer Verein Hochrhein ist Vermittler zwischen den Menschen

Der Vorstand des Christlich-Islamischen Vereins Hochrhein (CIVH) ist seit Oktober wieder vollständig. Dagmar Henninger wurde als Vorsitzende wiedergewählt. Der Kontakt zur Alperenler-Moschee soll wieder ausgebaut werden. Der Arbeitsschwerpunkt liegt weiterhin auf Bildungsvorträgen.

Im Oktober hatten die Vorstandswahlen des (CIVH) stattgefunden. Für Abdelhamid Baioui, der nach langjähriger Arbeit als Stellvertreter aus dem Vorstand ausschied, ist Süreyya Emre nachgerückt. Auf einen länger vakanten Beisitzerposten wurde Elif Avcik als zweite islamische Vertreterin gewählt. Die drei weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Claudius Beck und Hannelore Nuß wurden als Vertreter der Stadtverwaltung bestätigt und Dagmar Henninger wurde als Vorsitzende wiedergewählt. Beck ist ebenfalls Stellvertreter. Henninger bekleidet das Amt seit 2013 und vertritt den christlichen Glauben, der ebenfalls von Jörg Hinderer repräsentiert wird, der dem Vorstand aber nur als beratendes Mitglied angehört.

Dass im Vorstand des CIVH neben den beiden Glaubensrichtungen auch die Kommune vertreten ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Dialogvereinen. „Wir sind deutschlandweit die einzigen mit städtischer Beteiligung“, sagt Henninger. Beck ergänzt, dass dies durch den die Gründung auslösenden Konflikt um den Bau des Minaretts der Alperenler-Moschee im Gewerbegebiet Schildgasse begründet ist. Seither setzt sich der CIVH für den interreligiösen Austausch zwischen den Religionen ein. 14 Jahre lang wurde der CIVH von Werner Ross geführt und wuchs von 40 Gründungsmitgliedern auf zeitweilig 73 Mitglieder an. Aktuell hat der Verein 49 Mitglieder, darunter fünf juristische Personen wie die Stadtverwaltung und verschiedene Kirchengemeinden.

Engerer Kontakt mit Moschee

Henninger hofft, dass mit den neuen Vorstandsmitgliedern auch der Kontakt zur Alperenler-Moschee wieder intensiviert werden kann, da Emre dort die Religionsbeauftragte der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) ist. „In Zukunft möchte ich mich mit meiner theologischen Bildung und als Vermittlerin zur Moschee und muslimischen Gesellschaft einbringen“, sagt Emre und Beisitzerin Avcik erklärt: „Mein Anliegen ist es, dass Religionen sich austauschen können auf friedvoller Ebene und wir uns da einigen können.“

Avcik hat wie Emre schon bei Vorträgen im vergangenen Jahr mitgewirkt. Beide möchten sich auch in dieser Form weiter einbringen. Die Bildungsvorträge sind das Markenzeichen des Vereins. Henninger berichtet, dass in den vergangenen Jahren im Schnitt fünf Vorträge organisiert, zu denen im Schnitt 40 Besucher kamen. Vor zwei Jahren hat der CIVH eine Vortragsreihe gestartet, die die gemeinsamen Riten der beiden Religionen vergleicht und vorstellt. Themen waren unter anderem Ehe, Gebet, Bestattungsriten sowie Abraham und Ibrahim.

Für 2018 sind schon drei Veranstaltungen geplant. Neben Vorträgen, die von Mitgliedern gehalten werden, werden auch renommierte Referenten eingeladen. Im Februar spricht Professor Bernd Uhde von der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg zum Thema religiösem Fundamentalismus in Christentum und Islam. Im Juli ist eine Lesung und Diskussion mit dem Buchautor Michael Blume geplant, der das Referat „Nichtchristliche Religionen, Werte, Minderheiten und Projekte Nordirak“ im Staatsministerium Baden-Württemberg leitet. Zum Thema Fasten in Bibel und Koran referieren Avcik und Pfarrer Ivo Bäder-Butschle im März.

Aktivitäten abseits der Vorträge veranstaltet der CIVH nicht, obgleich die Idee eines internationalen Fests schon überlegt, aber immer wieder verworfen wurde aufgrund der geringen Mitgliederzahl, führt Henninger aus. „Rheinfelden ist ein Pulverfass, da in Rheinfelden von Anfang an viele Fremde gewohnt haben“, meint Henninger. „Für uns ist es wichtig, dass man sich kennenlernt und sich respektvoll über Leben und Glauben austauschen kann.“ Hinderer betont: „Die Begegnung und der Austausch sind das Zentrale.“

Die Vorträge

„Fundamentalismus: Radikalisierung, Gewaltbereitschaft?“ (Bernhard Uhde) am 26. Februar um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Josef; „Fasten in Bibel und Koran“ (Elif Avcik und Ingo Bäder-Butschle) am 7. März um 19.30 Uhr in der VHS-Cafeteria; „Die islamische Welt in der Krise. Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug“ (Michael Blume) am 9. Juli um 19 Uhr in der Stadtbibliothek.