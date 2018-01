Rheinfelden Christbäume werden zu Brennholz, Türkränzen oder Kompost

Was passiert mit den Weihnachtsbäumen, die vielerorts bereits am Samstag abgeschmückt werden? Wir haben nachgefragt.

Schenkt man einem großen Möbelhaus Glauben, schmeißen alle Schweden ihren Weihnachtsbaum am 13. Januar – dem St. Knuts-Tag – aus dem Fenster auf die Straße, wo er dann auf wundersame Weise verschwindet. Den Baum aus dem vierten Stock zu pfeffern ist zwar keine empfehlenswerte Idee; abgeholt wird er aber auch in der Stadt am 13. Januar. Die DLRG-Ortsgruppe sammelt in der Innenstadt und Nollingen, die Jugendfeuerwehr in Warmbach. Banderolen für drei Euro gibt’s im Bürgerbüro. „Der Verkauf läuft immer schon vor Weihnachten“, weiß Mitarbeiterin Valerie Albrecht.

Auf dem Dinkelberg bleiben die Bürger auch nicht auf ihren Bäumen sitzen, in Minseln kümmert sich zum Beispiel die Froschen-Clique um die ausgedienten Tannen (siehe Infokasten). „Wir sind vier Cliquen und wechseln uns ab“, erklärt Schriftführerin Elke Schaum. Mit Traktoren und Lastwagen sammeln zwischen 25 und 30 Mitglieder die bereitgestellten Bäume am Samstag ab 9 Uhr ein und bringen sie zum Wasserreservoir. Dort wird die Clique aus den Bäumen Ende Februar ein großes Fasnachtsfeuer entzünden. „Wenn jemand seinen Baum noch länger stehen lassen will, kann er ihn oder anderes Holz auch dorthin bringen“, sagt Schaum weiter.

Wer seinen Weihnachtsbaum nicht verfeuern will oder kann, darf ihn auch zu den Grünannahmestellen im Landkreis bringen – allerdings muss der Baum dann komplett abgeschmückt sein, so eine Mitarbeiterin der Abfallwirtschaft. In den Gärtnereien der Stadt werden übrig gebliebene Weihnachtsbäume zu Kränzen verarbeitet, wie etwa im Gartencenter Steul-Schmitt oder bei Blumen Kaiser. Elisabeth Kaffka von der Gärtnerei Renner hat keine Reste zu verzeichnen. „Wir schlagen unsere Bäume selbst und verkaufen nur nach Bedarf.“

Und die Stadt selbst? Die lässt ihre weihnachtliche Dekoration noch bis zum Dreikönigstag stehen und räumt dann ab. „Den großen Baum auf dem Friedrichplatz zersägen wir und bringen alles ganz profan auf die Grünschnittdeponie“, sagt der Leiter der Stadtgärtnerei, Hans-Georg Bruttel. Dann bleibt die Stadt zunächst einige Wochen ohne Schmuck. Aber zu Ostern werden sich Bruttel und sein Team wieder passende Arrangements einfallen lassen.

Weihnachtsbaumabfuhr

In der Innenstadt, in Nollingen und Warmbach werden die Christbäume am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr abgeholt. Banderolen gibt’s für drei Euro im Bürgerbüro. In Degerfelden und Herten sammeln die Abteilungsfeuerwehren ebenfalls um 9 Uhr. Banderolen gibt’s für zwei Euro bei der Birlin-Mühle (Degerfelden) sowie bei Schreibwaren Löffler, Gärtnerei Brugger und der Sparkasse Herten. In Eichsel können die Bäume am kommenden Samstag an Sammelstellen beim Schulplatz und Farenstall abgelegt werden. In Adelhausen kümmern sich D’Wölf vom Dinkelberg um die Christbäume, Bändel gibt’s bei der Ortsverwaltung. Die Bändel für Minseln gibt’s im Backshop, im Nah und Gut, bei Getränke Grether sowie im Elektrogeschäft Maier für 1,50 Euro. In Nordschwaben können die Bäume bei der Holzsammlung fürs Fasnachtsfeuer mitgegeben werden.