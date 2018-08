von Ralf H. Dorweiler

Nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Rheinfelden und Vale of Glamorgen Ende Juni in Wales, findet nun von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. August, das große Jubiläumsfest in Rheinfelden statt. Am Donnerstag ist ein Jubiläumsabend vorgesehen, bei dem die Partnerstadt aus Wales allen Rheinfeldern ein Konzert ihres Männerchors schenkt, der Rest der Feier ist im Trottoirfest integriert.

Um 18 Uhr geht es los

Um 18 Uhr geht der offizielle Teil der Feierlichkeiten los. Dann beginnt der Festakt im Rathaus, zu dem eine große Delegation aus Vale of Glamorgan anreist. Auch zahlreiche Vertreter der anderen Partnerstädte werden dazu erwartet. Während man für den Empfang eine von 50 Karten benötigt, von denen noch ein Restkontingent beim Bürgerbüro erhältlich ist, öffnet sich die Veranstaltung um 20 Uhr kostenfrei der ganzen Bürgerschaft. Im Bürgersaal gibt dann der Barry Male Voice Choir unter Leitung von Dorothy Conell ein Konzert mit modernem Repertoire und Shantys auf englisch und walisisch.

44 Sänger mit Anhang

44 Sänger und deren Anhang reisen am Donnerstag an, insgesamt 90 Personen. Dazu kommen acht offizielle Vertreter von Vale of Glamorgan und zwei Privatpersonen, die sich um die Städtepartnerschaft verdient gemacht haben. Ebenfalls dabei sind Vertreter des Freundeskreises der Städtepartnerschaften aus Vale of Glamorgan, die nach dem offiziellen Teil ihrer traditionellen Aufgabe nachkommen, einen Stand beim Trottoirfest betreiben.

Auch Vertreter der anderen Partnerstädte dabei

Neben den Gästen aus der Partnerstadt und denen aus Rheinfelden selbst (auch Werner Nuss ist eingeladen, der vor 50 Jahren am 12. Mai 1968 bei der Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde dabei war) kommen auch offizielle Vertreter der anderen Partnerstädte. Aus Fecamp haben sich drei Vertreter angemeldet, ebenfalls drei aus Mouscron und sechs offizielle Vertreter werden aus Neumarkt entsandt, das in diesem Jahr ebenfalls 50-jährige Partnerschaft mit Rheinfelden begeht. Auch hier war die Rheinfelder Delegation bereits im Juni zu einer Feier in Südtirol, während ein offizieller Jubiläumsabend in Rheinfelden für November vorgesehen ist.

Konzerte haben lange Tradition

Auch aus diesen Städten werden die Freundeskreisvertreter, die am Wochenende beim Trottoirfest ihren Stand haben, am Donnerstag bereits vor Ort sein. Der Barry Male Voice Choir, der Männerchor aus Barry im Verwaltungsdistrikt Vale of Glamorgan, besteht bereits seit 115 Jahren. 1967, also schon ein Jahr vor dem offiziellen Beginn der Partnerschaft, war der Chor zum ersten Mal in Rheinfelden, wie Kulturamtsleiter Claudius Beck weiß. Am 30. September 1967 traten die Sänger im Hotel Terminus in Schweizer Rheinfelden auf, am 1. Oktober dann in der Josefskirche auf deutscher Seite. Die damaligen Konzerte waren von den „Vereinigten Männerchören Rheinfelden“ unter der Schirmherrschaft des damaligen Oberbürgermeisters Herbert King organisiert worden. Zuletzt trat der Chor vor drei Jahren im Vacono-Dome auf und erreichte ein begeistertes Publikum.

Enge Freundschaften und Kontakte

Danielle Hirschberger ist die Vorsitzende des Freundeskreises Vale of Glamorgan und war auch im Juni in Wales dabei. Die Verbindung zwischen Rheinfelden und Vale of Glamorgan sei etwas behäbiger als vielleicht bei anderen Partnerstädten, was auch Beck bestätigt. Der Freundeskreis in Rheinfelden hat rund zwölf Mitglieder, zu denen Deutsche und auch in Rheinfelden lebende Briten gehörten. Es gebe durchaus auch enge Freundschaften und private Kontakte, besonders zu den Betreibern des Trottoirfeststandes, wie Hirschberger mitteilt. Sie und die Mitglieder des Freundeskreises sind das ganze Wochenende eingespannt und helfen des Gästen oder begleiten sie zu Veranstaltungen wie dem Sparkassenempfang am Sonntag.

