Rheinfelden Caritas Sozialstationen Hochrhein: Vielfältige Angebote für Senioren

Gut besuchter Vortrag von Rolf Steinegger über Pflegemodelle im Treffpunkt Gambrinus.

Unter dem Slogan „Ihr Leben daheim – bestens begleitet“ machen die Caritas Sozialstationen Hochrhein auf ihre Dienste aufmerksam. Dazu gehört die Kirchliche Sozialstation Rheinfelden deren Geschäftsführer Rolf Steinegger im Treffpunkt Gambrinus vor Interessierten erklärte, was genau darunter zu verstehen ist. Veranstalter waren die CDU-Frauen, die im Rahmen ihrer Reihe „Stadtgespräche“ Informationen zu aktuellen Themen für alle Bewohner der Stadt anbieten.

In Zahlen ausgedrückt wurden 2017 durch die Sozialstation Rheinfelden von insgesamt 92 Mitarbeitern 1000 Personen in 93 000 Hausbesuchen versorgt. Essen auf Räder wurde 32 000 mal in Rheinfelden, den Ortsteilen, Schwörstadt und Wyhlen im vergangenen Jahr ausgefahren.

Hinter diesen nüchternen Zahlen verbirgt sich ein Kraftakt zwischen dem in Deutschland sehr reglementierten Gesundheitswesen, dem Fachkräftemangel und der immer höher werdenden Zahl pflege- und betreuungsbedürftiger Menschen. In einem halbstündigen Referat berichtete Steinegger über die breit gefächerte Arbeit der Sozialstation.

„Selbst wenn man jetzt einen Topf Geld in die Mitte des Raumes stellen würde, wären keine Hände da um das Geld weg zu holen“, meinte Steinegger zum Thema Fachkräftemangel. Die Pflege sei kaputt gespart worden, das Image zu Unrecht schlecht geredet, viele Aussagen von politisch Verantwortlichen irreführend. „Alle Systeme der heutigen Zeit reichen nicht aus, um die im Jahr 2030 nötige Pflege stemmen zu können“, informierte Steinegger. „Wir müssen ganz neu denken und uns der Herausforderung stellen.“

Einer dieser neuen Gedanken heißt „InnoVision“. Diese Wortschöpfung aus den Worten Innovation und Vision ist ressourcenorientiert und unterstützt die Eigenständigkeit der Menschen. Ihre noch vorhandenen Kompetenzen sollen erkannt, erhalten und zum Beispiel durch häusliche Schulungen trainiert werden. Lebensqualität für Senioren heißt „Ich kann, ich kann noch, ich kann wieder oder ich kann nicht“ dozierte Steinegger, und eher nicht „mein Haus, mein Auto, mein ...“

Eines der Ziele: die Fähigkeiten der Betroffenen erhalten

Einschränkungen der Senioren, die schon im Vorfeld der Pflege stattfinden, beschrieb Steinegger in drei typischen Merkmalen, es sind dies fehlende Mobilität (der ältere Mensch kommt nicht mehr raus weil die Treppe zu mühsam wurde), die Mahlzeiten mit der Frage, wie komme ich an ein warmes Essen, und die Hauswirtschaft, die beschwerlich erledigt werden kann. Mit Hausnotruf, Essen auf Räder und Hilfsdienste der Sozialstation kann Senioren geholfen werden.

Essen auf Räder bedeutet einen regelmäßigen Besuch einer Mitarbeiter der Caritas zu Hause. „Unsere Mitarbeiter sind geschult, sehr genau hinzugucken und einzugreifen, wenn etwas nicht stimmt. Das kann bis zur Öffnung der Wohnung sein, wenn ein Senior sich nicht meldet“ erklärte Steinegger.

Ein weiteres Angebot zur Entlastung von pflegenden Angehörigen ist die Caritas-Tagespflege in der Adolf-Senger-Straße, hier werden derzeit 55 Gäste an unterschiedlichen Tagen betreut. Die Senioren werden morgens abgeholt und abends wieder nach Hause gefahren. Steinegger zeigte Fotos von gemeinsamen unterschiedlichen Aktivitäten der Senioren wie Kuchen backen, Ball spielen oder Ausflüge. „Ziel ist dabei immer vorhandene Fähigkeiten der Betroffenen zu erhalten“ berichtete Steinegger.

Steinegger wirbt für Verständnis

Wenn ein kritisches Ereignis in einer Familie eintritt, wie der Schlaganfall eines Angehörigen, können die Fachleute in der Sozialstation die Situation individuell anschauen und mit den Angehörigen eine Lösung erarbeiten. Was hilft am Schnellsten und Effektivsten? Welche finanziellen Möglichkeiten bieten sich an? Gerne hätte Steinegger in der Gesellschaft mehr Verständnis dafür, dass Pflege vielleicht nicht alles das erbringen kann, was sich der Einzelne wünscht.

Er sprach auch unverhohlen davon, dass Hilfe viel früher anfängt – bei guter Nachbarschaft. Die Caritas sei angetan von der Migration, sie habe Flüchtlinge in Ausbildung und gute Erfahrungen gemacht. Auch die Migranten, die schon lange hier sind werden pflegebedürftig, die Caritas sei froh um Sprach- und Kulturkompetenz ihrer Mitarbeiter. Im November wird die Caritas Hochrhein sechs Damen und zwei Herren von den Philippinen als neue Pflegemitarbeiter einfliegen lassen und willkommen heißen.

Steinegger wurde gefragt, wie die Einrichtung über die Pflegehelferinnen aus Osteuropa denkt. „Das ist ein grauer Markt, da prallen Wahrheiten aufeinander, die Arbeitsverhältnisse sind meistens prekär, die Frauen arbeiten so viele Stunden pro Tag, dass sie unter dem Mindestlohn liegen. Das funktioniert nur, weil der Euro in den Heimatländern der Damen, die mit Touristenvisum einreisen, so stark ist!“, resümierte Steinegger.

Mit den beiden in Rheinfelden angesiedelten privaten Pflegediensten arbeite die Sozialstation dagegen gut zusammen, „wir sind Partner, nicht Konkurrenten“ informierte Steinegger die sehr interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen im Treffpunkt Gambrinus.