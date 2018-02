Rheinfelden Buureobend in Minseln: Narren außer Rand und Band

Beim Buureobend in Minseln gab es allerlei Närrisches zu sehen. Die vier Cliquen Mohre, Frosche, Schlössle-Hexen und Buure präsentierten jedenfalls ein buntes Programm für jeden Geschmack.

Wenn die „Letschte Buure vom Dinkelberg“ zu ihrem Buureobend in die Alban-Spitz-Halle laden, dann ist närrischer Hochgenuss und ausgelassene Fasnachtslaune angesagt. So auch am Wochenende bei einem Mitternachtsprogramm, das die vier Cliquen von Mohre, Frosche, Schlössle-Hexen und Buure auf die Bühne stellten. Einen Glanzpunkt verschaffte zudem der Besuch der Moschtbirekönigin Aylin I aus Karsau mit ihrem Gefolge.

Dass jedes Jahr ein Bühnenspektakel geboten wird, das Dinkelberger Narretei in Reinkultur widerspiegelt, ist selbstverständlich wie der ganz spezielle Frohsinn auf dem Dinkelberg, der die Besucher des Buure-Obend immer wieder in den Bann zieht.

Kritische Worte in Richtung Stadt richteten zu Beginn die Teenie-Buure Katja und Linda in ihrem Fasnachtsprolog. Sie sorgten sich über die Sicherheitslage vieler Rheinfelder „Locations“. Dazu gehört auch der Karsauer Festschopf, der zuletzt für Furore sorgte und das Museum im Rothuus, wo offenbar ein zweiter Fluchtweg fehlt. Den Gästen des Abends riefen sie zu, dennoch so lange es noch geht, weiter zu feiern. Zur Breitbandversorgung auf dem Dinkelberg meinten sie „de Zitplan isch in d’Hose gange“…..mir Bürger mien wohl no warte bis des Kabel chunnt in unsere Garte.“

In einer mit närrischen Spitzen in Richtung Karsau gespickten Büttenrede trat Ortsvorsteherin Eveline Klein auf. Sie rief den Narren zu, dass die Minsler Bürger und vor allem sie selbst, es mit Würde ertragen würden, dass mit Frosche-König Lukas I ein Mann und dann noch aus Karsau den Minsler Frosche-Thron bestiegen habe. Dennoch sei Lukas I der Schönste und Größte „was einem wo z’Karsau wohnt, jemols passiere cha.“

Mit einem dreifachen „Hihaho mir Buure mir sin do“ setzte der Buure Obe sodann ein Programm in Szene, das es in sich hatte und vor allem die Lachmuskeln der Besucher strapazierte. Dafür sorgten neben Tanzeinlagen der Karsauer Garde, Büttenrednerin Silvia Führes, die über das „Älterwerden“ referierte sowie die Sketche der Buure mit „Jäger und Angler“ und die Bänkle Songs der „Vier vom Gesangverein.“ Glanzvolle Momente boten darüber hinaus die Minsler Mohren-Clique mit ihrer Pantomimenshow, die u.a. Ortsvorsteherin Eveline Klein zum Tabledancing animierte sowie die Froschen Clique die mit ihrer „Prime Time TV-Show" die Lacher auf ihrer Seite hatten.

Der Auftritt der Karsauer Zunft mit ihrer Moschtbiirekönigin Aylin I zählte außerdem zu den Glanzpunkten des Buure Obend, der nicht schöner und eindrucksvoller hätte sein können.