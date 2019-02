Rheinfelden vor 5 Stunden

Bunte Nacht der schrägen Töne: Guggenball der Ohräquäler sorgt für Wildwest-Stimmung

„Wild wild West“ lautete das Motto, als der Guggemusikball der Ohräquäler den Bürgersaal zum Beben brachte und sich Cowgirls, Cowboys, Indianer bis spät in die Nacht vergnügten. Mit ihrem Guggeball stellten die Ohräquäler einmal mehr unter Beweis, dass sie noch immer in Sachen Guggemusik in Rheinfelden tonangebend sind.