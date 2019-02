von SK

Eine 26-jährige Frau, die mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, nahm die Bundespolizei bei einer routinemäßigen Kontrolle am Sonntagnachmittag am Bahnhof Rheinfelden fest. Die Frau wurde wegen eines Betrugs zu einer Geldstrafe von 520 Euro verurteilt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beglichen hatte die 26-Jährige die Geldstrafe nicht.

Um der 52-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen, entschied sich die Frau, die offene Geldstrafe zu begleichen. Nach Einzahlung der geforderten 520 Euro veranlasste die Bundespolizei die Löschung der Ausschreibung. Die 26-Jährige durfte ihre Reise fortsetzen.