von Ingrid Böhm-Jacob

Das Plastikschwein in Lila hat Format. Wenn sein Bauch in den Farben der Bürgerstiftung sich mit Münzen füllt, würde ein Wunsch des Vorstands in Erfüllung gehen. Das Sparschwein bildet eine unter anderen Aktionen, mit denen die Stiftung auf die Bürger zugeht und um Unterstützung für Projekte, die Menschen in der Stadt zugute kommen, wirbt. Weil das Kapital nicht angetastet werden darf, geht es darum, die Spendeneinnahmen zu verbessern. Vorsitzender Norbert Dietrich sieht noch einigen Nachholbedarf.

Im bundesweiten Vergleich weit zurück

Mit im Schnitt gerade mal um die 1000 Euro Spenden im Jahr liege die Bürgerstiftung im bundesweiten Vergleich weit zurück, hat der Vorstand festgestellt und daraus den Anspruch abgeleitet, dies zu ändern. Die 950 000 Euro durch Stiftungen und Zustiftungen bilden zwar ein sehr ordentliches Kapital, dürfen aber laut Gesetz nicht für Projekte verwendet werden, sondern nur die Zinsen. Die allerdings sind angesichts der Finanzmarkt-Verhältnisse kein Thema. Deshalb hat die Bürgerstiftung einen Teil des Vermögens in einem speziellen Stiftungsfonds angelegt und eine Wohnung in Rheinfelden gekauft, die sie vermietet.

Die Stiftung soll mehr ins Blickfeld rücken

Damit die Bürgerstiftung aber mehr für die Bevölkerung bewegen kann, hat sich der Vorstand Gedanken gemacht, wie die Bürgerstiftung, so Dietrich, bei einer breiteren Schicht bekannter werden kann und mehr in der Öffentlichkeit und im Gespräch ist.

Erster Aufmerksamkeitswert im Sparkassenfoyer

Den ersten Aufmerksamkeitswert hat das Sparschwein am Sonntag im Sparkassen-Foyer am Infostand erzielt. 50 Euro aus der Versteigerung der Haarsträhne des Neumarkter Präsidenten am Trottoirfest bilden den Auftakt mit etwas Klimpergeld. Die beiden lila Werbeträger mit der Aufschrift „Bürgerstiftung“ sollen jetzt öfter in Umlauf gehen. Die stellvertretende Vorsitzende, Cornelia Rösner, kann sich auch vorstellen, dass es bei Festen im privaten etwa einem 80. Geburtstag in Erscheinung tritt und Gäste projektgebunden Geld für die Bürgerstiftung statt dem Jubilar Geschenke geben.

Bisher nicht richtig bei den Bürgern verankert

Schatzmeister Klaus Schäuble verspricht sich von solchen Aktionen, dass die Stiftung „volksnaher wird“, denn noch sei sie trotz vieler Veranstaltungen und Aktionen in den vergangenen Jahren „nicht richtig in der Bürgerschaft verankert“. Die Stiftung will deshalb mitten ins Leben der Stadt gehen. Das trifft auch für den Tag des Ehrenamts am 21. September zu. „Da wollen wir uns zeigen“, sagt Schäuble. Aus Regionalversammlugen der Bürgerstiftungen weiß Vorsitzender Norbert Dietrich, dass es zum Teil ganz „einfache Dinge“ und laufende Aktionen sind, die erfolgreich wirken. Daran anknüpfen wolle man deshalb.

Ein klares Ziel: 10.000 Euro im Jahr

Das Ziel ist formuliert. „10 000 Euro im Jahr streben wir an“, erklärt Dietrich. Damit dies gelingt, wird sich die Bürgerstiftung „mehr in die Bevölkerung mischen“. Denn der Anspruch besteht ganz klar darin: „Wir wollen für die Bevölkerung etwas tun.“ Eine neue Initiative läuft bereits an.

Schwerpunkt liegt seit der Gründung im Sozialen

Die Schulranzenaktion konzentriert sich auf die gleichen Bildungschancen. Seit Gründung liegt mit ein Schwerpunkt im Sozialen. Cornelia Rösner bezeichnet es deshalb als „Herzensangelegenheit“, wenn jetzt zum Schuljahrsbeginn die Bürgerstiftung ein seit 2009 bestehendes Projekt der Deutschen Kinderhilfswerks, weiteren Unterstützern und dem Quartiersmanagement Schulranzen an bedürftige Familien vor allem Erst- und Zweitklässler verteilt wurden. So eine Grundausrüstung kann bis zu 200 Euro kosten.

Zusammenarbeit mit anderen Sozialeinrichtungen

Nachdem diese Aktion in der ursprünglichen Form nicht mehr besteht, steigt die Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit, Caritasverband, Diakonischem Werk, Jugendamt, Kindertageseinrichtungen, Kaltenbachstiftung und Stabstelle Integration ein. Denn wie Rösner sagt, fallen trotz gesetzlicher Verbesserungen und Bildungs- und Teilhabepaket Familien oft noch durch „alle Raster“. Die Schulranzenaktion will hier auffangen.

26 Schulranzen zum Schulstart liegen bereit

26 Schulranzen sind zum Schulstart angeschafft und mit allem notwendigen Materialien vom Farbkasten bis zur Brotbox ausgestattet worden. Sie werden über die Kooperationspartner verteilt. Dies soll aber keine einmalige Aktion bleiben, sondern über das Jahr hindurch bei Bedarf fortgeführt werden. Auch Schulrucksäcke für ältere Schüler gehören zum Anspruch „dauerhaft und nachhaltig“, so Rösner.

Sie suchen außerdem Kontakt zu den Schulen

Außerdem wird Kontakt zu den örtlichen Schulen gesucht, um die Stiftungsarbeit etwa im Gemeinschaftsunterricht vorzustellen und Bewusstsein bei Schülern zu schaffen. Daraus könnten Solidaraktionen zugunsten der Stiftung mit einem Sponsorenlauf entstehen. Mit der Hilfe zum Schulstart, erwartet sich Schäuble „kein Benefit“. Aber die Stiftung zeigt damit, dass sie breit aufgestellt ist.