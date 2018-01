Rheinfelden Bürgerinitiative formuliert eigenen Einspruch gegen Planung der A 98.5

Die BI Tunnel Karsau-Minseln hat bereits 400 Stimmen gegen die A 98.5-Planung des Regierungspräsidiums gesammelt.

Die Bürgerinitiative Tunnel Karsau-Minseln hat in einer öffentlichen Sitzung in der vergangenen Woche beschlossen, eine eigene Stellungnahme zur Planfeststellung des Abschnitts A 98.5 abzugeben. Bislang hat sie bereits 400 Einsprüche von Bürgern gegen die Planung des Regierungspräsidiums (RP) gesammelt.

Sehr zufrieden mit der Bilanz der vergangenen Wochen zeigten sich die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Tunnel Karsau-Minseln bei der öffentlichen Sitzung in Minseln. Zu den zwei vorangegangenen Veranstaltungen, einer Trassenbegehung und einer Podiumsdiskussion, waren mehr als 400 Menschen gekommen. Laut BI-Sprecher Uwe Tittmann spendeten diese rund 1000 Euro. Die Podiumsdiskussion sei „krachvoll“ gewesen, wie es BI-Mitglied Lothar Wihan ausdrückt.

Allerdings seien viele Besucher von den teilnehmenden Politikern enttäuscht gewesen, fasst Sibylle Jung Rückmeldungen zusammen. Andere BI-Mitglieder hatten ähnliches Feedback bekommen. „Die Politiker müssen das RP jetzt in die Pflicht nehmen“, forderte Helmut Bär. Die Stadt sei in Berlin „über den Tisch gezogen“ worden, meinte Wihan in Bezug auf den Gemeinderatsbeschluss zur Kostenbeteiligung von einer Million Euro für die nur 80 Meter lange Grünbrücke. Anstelle von entfallenden Ausgleichsmaßnahmen verwiesen die Planer nun nämlich auf diese Brücke. Melanie Mögerle kritisierte, dass eine Festlegung auf einen 390-Meter-Tunnel in der Stellungnahme der Stadt verfrüht sei. „Wenn das RP darauf eingeht, wird es schwer, noch mehr raus zu holen. Es wäre besser, die Zahl rauszunehmen.“

Ein Lärmschutz im Bereich Letten ist für die BI unerlässlich. Eveline Klein, Ortsvorsteherin von Minseln, erinnerte daran, dass die Stadt schon 2007 eine Lärmschutzwand im Letten gefordert hatte. Tittmann ergänzte, dass der Ortschaftsrat Karsau immer zwei 400-Meter-Tunnel gefordert hatte. Große Kritik übten mehrere BI-Mitglieder zudem am gegen die SPD-Fraktion getroffenen Beschluss des Ortschaftsrates Minseln, die Erddeponie Mausloch nicht komplett abzulehnen. Der Karsauer Wihan argumentierte, dass ohne Deponie der Druck auf die Planer größer wäre, weil die Kosten für die Entsorgung des Aushubs stiegen. Klein befürchtet hingegen: „Dann haben wir wieder den gleichen Dreck auf der Straße, gegen den wir uns so lange gewehrt haben.“

Bislang 400 gesammelte Einsprüche konnte Sibylle Jung vermelden. Zehn Listen sind noch im Umlauf und weitere werden bei Veranstaltungen ausgelegt. Jungs Vorschlag, dass die BI einen eigenen Einspruch formulieren sollte, da Stadt, BI und Privatpersonen unterschiedliche Forderungen haben könnten, fand große Zustimmung.

Die Mitglieder beschlossen, unverändert an der Forderung von einer Überdeckelung von 1000 Metern Länge festzuhalten, da die bisherige Argumentation nun durch die Gutachten unterstützt werde. Die Stellungnahme soll von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet werden. Die Mitglieder entschieden zudem, sich finanziell an einem von Tittmann privat beauftragten Gutachten zu beteiligen, der den Bereich Letten miteinbezieht. Vor der Beschlussfassung im Gemeinderat soll noch der Kontakt zu allen Fraktionen und dem BUND gesucht werden.