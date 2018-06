Rheinfelden Bürgerinitiative Rheinfelden fehlt es jetzt an Motivation

Benno Mülhaupt, Sprecher der Bürgerinitiative „Nein zum Rheinsteg“ spricht über die Folgen der Entscheidung für die Gegner des Gemeinderatsbeschlusses zum Bau des Stegs

Herr Mülhaupt, an der Entscheidung des Gemeinderats vom 18. Mai ist nicht mehr zu rütteln. Sehen Sie und ihre Mitstreiter das auch so?

Der Steg kommt. Das ist Fakt. Wir haben keine Ambitionen mehr, den Steg weiter verhindern zu wollen. Und auch keine Motivation mehr. Wir stellen nur seither ständig fest, dass die Leute enttäuscht sind von einer Politik, die so sehr mit der Glaubwürdigkeit spielt.

Werden Sie auf das Thema Steg so oft angesprochen?

Das Thema ist noch einmal hochgekocht, als der Gemeinderat darüber entscheiden sollte. In unserer Facebook-Gruppe wurde es heiß diskutiert. Nach dem Gemeinderatsbeschluss konnten wir die Enttäuschung der Menschen feststellen. Ihnen war versprochen worden, dass die Kosten von einer Million nicht überschritten werden, und plötzlich sollte das nicht mehr gelten. Bei dieser Enttäuschung wurde die Sprache manchmal auch schon sehr scharf. Und viele sagen, dass sie sich das Vorgehen der Gemeinderäte für die Kommunalwahl 2019 merken werden.

Da wird vom Gremium argumentiert, man könne die Nachbarn aus der Schweiz nicht vor den Kopf stoßen und müsse deshalb den Steg mittragen, aber was man mit dem Geld der eigenen Wähler macht, scheint nicht zu zählen. Ich muss schon sagen, dass ich sehr enttäuscht war, dass keiner der SPD sich gegen den Steg ausgesprochen hat. Und dass es bei den Freien Wählern nur einen Umfaller gegeben hat. Das sind doch eher Geschäftsleute, die ihre eigene Firma nicht so führen können, dass es plötzlich riesige Mehrkosten gibt.

Sie hatten dabei versucht, die Gemeinderäte im Vorfeld zu überzeugen, gegen den Bau zu stimmen, nachdem die Kosten höher lagen

Ich hatte eine Präsentation an die Gemeinderäte geschickt. Darin gab es auch Bilder der Friedhofstoiletten. Man sieht einfach, dass wir in Rheinfelden einen Sanierungsstau haben. Von den Unterhaltskosten für den Rheinsteg hätten wir einige andere Sachen finanzieren können. Ich finde einfach: Bevor mein Haus nicht in Ordnung ist, kann ich nicht in den Urlaub fahren.

Wenn die anderen Aufgaben erfüllt sind, dann kann man einen Steg bauen. Meine Sorge ist, dass in Rheinfelden falsche Prioritäten gesetzt werden. Mehrkosten für den Steg sind laut OB kein Problem, aber bei anderen wichtigen Themen muss dann umso mehr alles eingehalten werden. Mal sehen, wie das beim zentralen Feuerwehrgerätehaus wird.

Sie sagten zu Beginn, dass Sie sich damit abgefunden hätten, dass der Steg jetzt kommt. Wie geht es weiter mit der BI Nein zum Rheinsteg?

Wir sind ein harter Kern von sechs Personen. Dazu kommen viele Leute, die helfen, wenn es nötig wird. Wir wollen einfach untereinander in Kontakt bleiben und verfolgen, wie es weitergeht. Ich bin ja gespannt, ob die jetzt vorgegebenen Gelder ausreichen werden oder ob es noch eine Kostensteigerung geben wird. Wir wollen weiter mahnen.

Wenn der Steg dann steht, werden Sie darübergehen?

Zuerst haben meine Frau und ich gesagt, dass wir keinen Fuß darauf setzen, aber ich will andererseits auch kein sturer Rebell sein. Immerhin ist es unter anderem auch mein Geld, dass da verbaut wird. Da kann ich dann auch mal darübergehen.

Fragen: Ralf H. Dorweiler