Rheinfelden Bürgerheim steht im Vergleich mit anderen Einrichtungen gut da

Größere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen stehen wegen Vorgaben der Landesheimbauverordnung im Bürgerheim an. In einer Sitzung am Dienstag informierte sich der Bürgerheimausschuss vor Ort über die wirtschaftliche Lage.

Laut dem vorläufigen Quartalsbericht des vierten Quartals 2017 beträgt der Jahresüberschuss der Einrichtung rund 90 000 Euro. Kalkuliert hatte man für das Jahr 2017 mit einem Überschuss-Soll in Höhe von 168 300 Euro. Die Erträge lagen auch wegen der besonders hohen Auslastung von 99,6 Prozent 144 000 Euro über dem Planansatz. Aber auch die Aufwendungen überschritten die Planung um 218 000 Euro. Während in einzelnen Bereichen der Ausgaben gespart werden konnte, etwa bei Aufwendungen für Verbrauchsgüter, lag der Personalaufwand als größter Posten des Wirtschaftsplans mit mehr als 5,5 Millionen Euro rund 250 000 Euro über dem Plan.

„Die Mehrkosten für den Personalaufwand sind höher als alle Ausgaben für Lebensmittel und Getränke“, stellte Ausschussmitglied Dieter Meier kritisch fest und wünschte ein Erklärung für die hohen Mehrkosten. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt informierte, dass unter anderem erwartete Einsparungen von zwei Stellen in der Küche 2017 „noch nicht wirksam“ wurden. Dies habe man 2016 bei der Erstellung der Finanzplanung nicht einschätzen können. „Ein realistisches Bild zu bekommen, ist eine Hausaufgabe, die man sich vornehmen muss“, sagte er. Leiterin Irene Lorenz informierte, dass sich Pflegekräfte relativ einfach nach Pflegequoten berechnen ließen. Man wisse aber nicht, wie viel qualifiziertes Personal man bekomme. Das Bürgerheim habe die hohe Qualität zu halten, ob in Pflege oder in der Hauswirtschaft. Man erstelle gerade eine Übersicht, die belastbarere Zahlen für ein Soll in der Hauswirtschaft ergeben soll.

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung ging es um die Umsetzung der Vorgaben der Landesheimbauverordnung und um die Zukunft von Haus D. Letzterer Bau sei „im Grunde freigemacht“, so der OB. Er betonte, dass man sich in guten Gesprächen mit der Städtischen Wohnbau in Bezug auf einen Neubau auf dem Grundstück befinde, wo Betreutes Wohnen stattfinden soll. Die Marktchancen dafür bezeichnete Eberhardt als sehr hoch und den Standort als hervorragend. Nach dem Verkauf des Grundstücks werde die Wohnbau das Projekt selbst durchführen.

Auch in anderen Gebäudeteilen werden wohl Sanierungen und Umbauten anstehen. Um die beste Variante zu finden, wurde der Ist-Zustand von einer Projektsteuerungsfirma in verschiedenen Bereichen aufgenommen. Die beauftragten Gutachten betrafen das gesamte Heim ohne Haus D. Aktuell würden die Gutachten ausgewertet, wie der Betriebsleiter Finanzen, Thorsten Braatz, mitteilte. OB Eberhardt wollte die Thematik wegen der wirtschaftlichen Folgen zunächst nichtöffentlich weiterdiskutieren. Es sei ihm wichtig, eine Lösung zu finden, die dem Bürgerheim keine Perspektiven raube. Als Ziel steckte er, zum Wirtschaftsplan 2019 eine mit dem Gemeinderat abgestimmte Strategie parat zu haben.

Betriebsvergleich

Jährlich nimmt die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft für alle Pflegeeinrichtungen Betriebsvergleiche vor. Auch das Bürgerheim nimmt daran teil. Irene Lorenz stellte die Daten und Vergleichsergebnisse der Jahre 2014 bis 2016 vor und konnte dem Gremium darlegen, wie das Bürgerheim im Vergleich zu anderen Heimen mit mehr als 100 Plätzen dasteht. Und das kann sich sehen lassen. Dabei wurden generelle Kennzahlen erhoben, aber auch solche zur Personalstruktur oder zur Leistung und Bewohnerstruktur. „Man erkennt an diesen Zahlen viel Gutes“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Größere Abweichungen müsse man sich nochmal genauer anschauen. Dass die Belegungsquote der Einrichtung mit 146 Plätzen außerordentlich hoch ist, hatte der OB bereits im Vorfeld lobend erwähnt. Es zeige aber auch, dass es in Rheinfelden einen großen Bedarf gebe.