Rheinfelden vor 2 Stunden

Bürger ertappt drei Einbrecher im Außenbereich eines Baumarkts

Ein aufmerksamer Bürger hat am Sonntagabend drei mutmaßliche Tatverdächtige bei einem Einbruch in einen Baumarkt in Rheinfelden aufgeschreckt. Zwei Tatverdächtige konnten inzwischen festgenommen werden, die Ermittlungen nach dem dritten laufen noch.