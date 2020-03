von Petra Wunderle

Der Bürger Björn Kuder besuchte am Montagabend die öffentliche Ortschaftsratssitzung in Adelhausen, und brachte zwei für den Ort wichtige Themen zur Diskussion: die Dinkelberghalle und den Dorfplatz. „Wir fühlen uns verarscht“, sagte Kuder, weil sich nichts bewege.

Mit dem Projekt Dr.-Karl-Fritz-Platz verbunden ist der Abriss der Schule und die Neugestaltung des Dorfplatzes. Es soll ein Treffpunkt für alle Altersgruppen entstehen. Dazu erklärte Ortsvorsteherin Silvia Rütschle: „Es stimmt, wir hatten Workshops und wir haben Fördermittel beantragt und für die Umgestaltung zugesagt bekommen.“ So sind die Standorte für den Spielplatz und das Vereinshaus klar, die Parkplätze sollen nach vorne zum Bankhäuschen kommen, der Stromkasten kommt ans Feuerwehrhaus. Laut Rütschlin war inzwischen auch der Statiker vor Ort.

Kuder sprach auch die Dinkelberghalle an: „Vor zwei Jahren war eine neue Küche das Thema, wir von den Vereinen müssen eigenes Inventar wie Gläser mitbringen, wir suchen Tische zusammen – eine Handvoll mehr wäre gut – und die Stehtische stehen nicht mehr für die Allgemeinheit zur Verfügung. Bei Veranstaltungen geht das Toilettenpapier aus und die Mülleimer sind in einem schlechten Zustand.“ Ortschaftsrat Aribert Gerbode erklärte zu den Stehtischen: „Die gehören dem TuS, dürfen aber von allen Vereinen mitbenutzt werden. Ich kläre das ab.“

Zum Zustand der Halle fuhr Gerbode fort: „Die Eingangstür funktioniert nicht, die Steckdosen sind locker, man sieht die Drähte, das ist gefährlich, und beim letzten Halleputz sind mir die dreckigen und speckigen Putzlappen aufgefallen.“ Gerbode stellte die Grundsatzfrage, ob die Stadt maßgebend für die Halle zuständig sei. Dazu kommentierte Rütschle: „Die Reinigung der Hallen läuft normalerweise über den Schulbetrieb, aber den haben wir hier in Adelhausen nicht. Das ist für mich auch ein Ärgernis. Die Tische sind Sache der Vereine, ebenso der Bestand von Gläsern, das ist in der ganzen Stadt so.“ Zur Hallenküche gab Rütschle die Auskunft, dass ein Termin mit dem Küchenplaner und dem Gebäudemanagement stattgefunden habe. „Es wird ein Plan erstellt, die Kosten für den Umbau werden wir bis in drei Wochen erhalten. Danach gibt es einen Termin mit allen Vereinen, bei dem wir alle dazugehörigen Themen wie Inventar besprechen.“