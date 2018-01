Rheinfelden Büchertausch Nollingen steht möglicherweise vor Umzug in die Stadtmitte

Büchertausch Nollingen steht möglicherweise vor Umzug in die Stadtmitte

Weil das alte Rathaus in Nollingen stark sanierungsbedürftig ist, wäre ein Wechsel des Büchertauschs in die Stadtmitte eine denkbare Lösung.

Der Büchertausch in Nollingen schreibt Erfolgsgeschichte, seit es die Initiative gibt. Gut 15 Jahre sind es inzwischen, dass Ehrenamtliche im alten Rathaus an der Beuggener Straße kistenweise Lesestoff entgegennehmen, weil sich Menschen von Büchern trennen. Die Helfer sorgen dafür, dass Bücher nicht wie Abfall im Container landen, sondern wieder Leser finden. Inzwischen aber sind die Räume sanierungsbedürftig und die Raumfrage drängt für die Einrichtung. Dafür zeichnet sich eine Lösung ab mit Umzug in das Stadtzentrum.

Noch stehen die mit Geld verbundenen Entscheidungen bei der Wohnbau und der Abfallwirtschaft des Landkreises aus, der für die Miete im alten Rathaus aufkommt, aber es sind schon viel versprechende Weichen gestellt, damit diese besondere soziale Einrichtung eine Zukunft erhält. Die Leute um Leiter Wolfgang Ehrl, der seit Beginn an der Spitze des Büchertauschs steht, haben sich seit einiger Zeit selbst umgeschaut, wo es eine Alternative gibt.

Denn das alte Gemäuer hat viele Tücken, inzwischen ist auch der Fußboden so desolat, dass ein Bleiben ohne Sanierung keine lange Zukunft mehr hat. Ein Angebot, nach Herten umzusiedeln, hat der Büchertausche ausgeschlagen, „das ist zu weit weg“, lässt Ehrl auf Anfrage wissen. Viel attraktiver erscheint den mindestens 15 Ehrenamtliche im Team jedenfalls das aktuelle Angebot der Wohnbau. Es handelt sich um ein Gebäude im Bereich Hardt-/Nollinger-Straße, ein „prima Standort“ meint Ehrl, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis es so weit ist.

Bürgermeisterin Diana Stöcker will, bevor nicht alle Fragen für den Standortwechsel geklärt sind, noch nicht allzu viel verraten, erklärt aber, dass die Stadt im Gespräch sei und versuche, „eine sehr gute Lösung zu finden“. Einer Zukunft in Nollingen jedenfalls gibt sie keine Chance, weil der Sanierungsbedarf enorm sei. Diana Stöcker freut sich über die Entwicklung, da sie sich „persönlich sehr stark eingebracht“ habe dafür. Die Bürgermeisterin hält den Kontakt mit der Abfallwirtschaft des Landkreises, der sich auch andernorts für Bücherrecycling einbindet: „Es bahnt sich was Gutes an.“

Das erwartet auch Ehrl, der seit langem wenig optimale Bedingungen in einem abgewirtschafteten Umfeld erkennt. Er freut sich auf eine Verbesserung mit drei ebenerdigen Räumen in der Größenordnung wie heute und drei Parkplätze vor dem Haus. Der Büchertausch wird sich dort allerdings neu einrichten, die breiten Regale von heute passen dort nicht mehr.

Bevor nicht der Aufsichtsrat der Wohnbau im April grünes Licht zum Projekt gibt, möchte Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm nicht viel über den neuen Standort sagen, denn die Entscheidung wird auch Auswirkungen auf die Miete haben. Es ist zu klären, in welcher Höhe dieses soziale Projekt finanziell zu unterstützen ist. Er verweist darauf, dass ein Standortwechsel von Nollingen ins Stadtzentrum nicht in einem inhaltlichen Zusammenhang mit einer angedachten Sanierung des alten Rathauses stehe. Das steht auf der Wunschliste in der politischen Diskussion der Stadt.

Ob eine Sanierung und zu welchen Konditionen überhaupt in Frage kommt, werden zuerst Gutachten zum baulichen Zustand des Gebäudes von 1832 ergeben und zum Denkmalschutz. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei die Standfestigkeit des Gebäudes. Wegen einer Sanierung, betont Schwamm, müsse der Büchertausch jetzt jedenfalls keine neue Bleibe finden. Weder der Büchertausch noch andere Mieter haben eine Kündigung erhalten. Die Mietverhältnisse bestehen unverändert weiter. Er erklärt aber auch, dass die Wohnbau als kommunales Unternehmen im Fall Büchertausch „sehr gerne“ helfe. Der vorgesehene Standort im Stadtzentrum passe, deshalb stehe die Geschäftsführung dazu, wenn die Kommunalpolitik es wünsche.

Der Büchertausch Nollingen ist mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.