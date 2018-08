von Horatio Gollin

Die meisten Vorbereitungen für die Brückensensationen sind schon abgeschlossen, in den Tagen vor dem großen Straßenkunstfestival hat Kulturamtsleiter Claudius Beck noch keinen Stress. Hektisch wird es erst am Freitag, wenn die Künstler anrücken.

60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit

Kurz vor den Brückensensationen merkt man Kulturamtsleiter Claudius Beck keine Unruhe an. „In Sachen Vorbereitung ist einer der blödesten Punkte, dass ich mich plötzlich für das Wetter interessiere“, meint Beck, während er im Internet auf zwei Seiten die Vorhersage für Rheinfelden prüft. Die Angaben für das Wochenende auf der einen Webseite gefallen ihm, der andere Dienst meldet eine Regenwahrscheinlichkeit von mehr als 60 Prozent am Samstag. Das gefällt ihm weniger gut. „In vier Jahren haben wir nur vier Programmpunkte ausfallen lassen. Bei 50 bis 60 Programmpunkten im Jahr“, lobt er das Wetterglück der vergangenen elf Brückensensationen.

Viele Helfer sind im Einsatz

„Hast Du nachher noch Zeit, die Helferliste anzuschauen“, fragt Mitarbeiterin Stephanie Braun durch die Tür. Beck nickt. Die Helfer für das Straßentheaterfestival sind längst organisiert, nur für die mithelfenden Auszubildenden der Stadtverwaltung muss ein Arbeitsplan erstellt werden. Die anderen Kräfte bleiben so lange, wie sie gebraucht werden. Das ist Beck lieber. „Ich habe nicht vorher einen Plan für alles. Richtlinie ist das Programm. Danach richtet sich alles“, sagt Beck. „Deswegen ist es mir lieber, einen Pool an Leuten zu haben.“ Etwa den Freitagnachmittag, wenn die Künstler kommen und aufgebaut wird, kann Beck nur schlecht planen. Es zeigt sich dann, wie lange und wie viele Helfer der einzelne Künstler zum Aufbau braucht. „Beim zwölften Mal ist es einfacher und ich habe Superpersonal“, meint Beck.

Veranstalter hofft wieder auf 12000 Besucher

Stress hat Beck noch nicht. Das kommt erst an den drei Festivaltagen. „Das sind 16-Stunden-Tage. Und am Montag wird aufgeräumt. Das ist der schlimmste Tag.“ Besonders hektisch geht es eben am Freitag zu, wenn die Künstler aufbauen, erklärt er. Er hofft wieder auf 12 000 Besucher an den drei Tagen. Als Hauptsponsor trägt die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden mit 15 000 Euro dazu bei, dass den Besuchern ein Programm mit einem Gegenwert von zehn Euro pro Tag gezeigt werden kann. „Die Brückensensationen sind tatsächlich die größte Sponsoring-Maßnahme der Sparkasse in Rheinfelden“, erklärt Beck. Für die Finanzierung des Straßentheaters sind aber auch die Kollekte sowie der Verkauf von T-Shirts und Mützen wichtig.

Live im Fernsehen

Eine neue Herausforderung war es, das Fernsehteam des SWR unterzubringen. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender sendet am Sonntag in der Sendung SWR Aktuell aus Rheinfelden live von den Brückensensationen. Um 18 Uhr ist eine Liveschaltung zu den Brückensensationen geplant und um 19.30 Uhr läuft die Live-Sendung. „Das hat schon ein bisschen Unruhe verursacht“, sagt Beck. Damit die TV-Sendung auf der Bühne am badischen Brückenkopf nicht gestört wird, hat Beck das Programm so angelegt, dass es in dieser Zeit dort keine lauten Auftritte gibt.

Schon Anfragen für 2019 und 2020

Über die eigene Planung behält Beck die Übersicht mit einer fünfseitigen Tabelle, in der er die einzelnen Positionen grün, gelb und rot markiert. Viele Seiten sind komplett grün, was erledigt bedeutet, und auch auf den anderen ist das meiste schon in Grün markiert. „Vieles fängt schon im Herbst an, etwa Künstler einladen“, sagt Beck. Das Telefon klingelt und Beck führt ein kurzes Gespräch mit einem Straßenkünstler, der sich schon für die Brückensensationen im kommenden Jahr interessiert. Dann zückt er sein handschriftlich geführtes Notizbuch und vermerkt sich den Anrufer auf einer Seite für die Brückensensationen 2019. Dort stehen schon einige andere Namen, wie auch auf der Seite für die Brückensensationen im Jahr 2020.

Termin: Die Brückensensationen finden von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, vor und auf der alten Rheinbrücke in beiden Rheinfelden statt. Das Programm gibt es im Internet (www.rheinfelden.de).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein