Zur Berichterstattung über das Referendum in der Schweizer Nachbarstadt und über die Argumente der Befürworter erreichte die Redaktion eine Stellungnahme der Initiative „Nein zum Rheinsteg“ von deutscher Seite, deren Sprecher Benno Mülhaupt ist. Die Initiative will „die Aussagen und Behauptungen von Herrn Scholer so nicht im Raum stehen lassen“.

Peter Scholer, Präsident der IG Pro Steg, die Mitglieder auf beiden Seiten des Rheins hat, war im SÜDKURIER am 2. Oktober mit der Aussage zitiert worden, die Industrie bleibe nicht ewig in der Stadt. „Solche Industrieareale wie in Badisch Rheinfelden sind die künftigen Entwicklungsgebiete. Dann ist der Steg dort goldrichtig.“

Die Initiative „Nein zum Rheinsteg“ merkt nun an, dass sich Brückenbefürworter und -gegner in Rheinfelden sicher einig seien, dass die Industrie als Hauptarbeitgeber auch über einen Horizont von mehr als 80 Jahren zu erhalten sei.

Für Kritik sorgte eine weitere Aussage Scholers. Zum Bürgerentscheid in badisch Rheinfelden, bei dem der Rheinsteg zwar mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen abgelehnt, aber das Quorum verfehlt worden war, hatte er gesagt: „In Deutschland wissen die Stimmbürger, dass es ein Quorum gibt. Da ist es eine alte Taktik, dass man – je nachdem – nicht stimmen geht. Bei der besagten Abstimmung haben deswegen vor allem die Gegner abgestimmt.“ Mülhaupt wertet das als Behauptung Scholers. In Badisch Rheinfelden habe es „in 60 Jahren nur vier Bürgerbegehren gegeben“, hält er fest und fragt: „Wie sollte sich da eine Taktik entwickeln?“ Die Initiative „Nein zum Rheinsteg“ weist vielmehr darauf hin, „dass 2016 die Rheinsteg-Befürworter eine massive Kampagne für die Rheinbrücke gestartet haben.“ Die Befürworter seien konkret zum Abstimmen aufgerufen worden.