vor 7 Stunden SK Rheinfelden Brand in einem Mehrfamilienhaus - eine leicht verletzte Person

Am 18.03.2018 gegen 02:50 Uhr meldete eine Anwohnerin der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach, es gebe in Rheinfelden offene Flammen und Rauch aus einer Wohnung.