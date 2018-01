vor 5 Stunden SK Rheinfelden/Weilheim Brand in Umspannwerk verursacht Stromausfälle im Raum Rheinfelden und Weilheim

Ein Brand in der Umspannanlage in Gurtweil war am Samstag die Ursache für zwei zeitgleiche Stromausfälle im Mittelspannungsnetz der ED Netze im Raum Rheinfelden/Schwörstadt und Weilheim.