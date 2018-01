Rheinfelden Borax-Silo bei Evonik kommt weg

Das Unternehmen Evonik baut ein ehemaliges Borax-Lager zurück. Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Ende Mai dauern.

Evonik baut ein Borax-Silo auf dem nördlichen Teil des Werksgeländes zurück. Auf dem Dach des 51 Meter hohen Turms stand bis vor kurzem noch eine Mobilfunkantenne, die aber inzwischen an einer anderen Stelle installiert wurde, teilt das Unternehmen in einem Schreiben an die Presse mit.

Die Rückbauarbeiten werden bis voraussichtlich Ende Mai dauern.

Borax ist ein natürliches Produkt, das bei der Austrocknung von Salzseen zu finden ist. Ursprünglich wurde es bei Evonik zur Produktion von Natriumperborat eingesetzt.

Da Evonik inzwischen nur noch Natriumpercarbonat für die Waschmittelindustrie herstellt, wird Borax nicht mehr am Standort Rheinfelden eingesetzt.

Die Umbauarbeiten laufen bereits, sind von außen aber noch nicht zu sehen.