von Petra Wunderle

Hunderte begeisterte Festbesucher zählte am Sonntag der Eichsler Umgang. Punkt sieben Uhr kündigten Bollerschüsse, die weit ins Tal zu hören waren, das Eichsler Traditionsfest an. Nach dem Gottesdienst durfte auf dem Hallenplatz ausgiebig gefeiert werden.

Zu Ehren der drei heiligen Jungfrauen

Die Kirchengemeinde St. Gallus lud zum Festgottesdienst zu Ehren der heiligen drei Jungfrauen Kunigundis, Mechtundis und Wibranda in die Pfarrkirche ein. Vikar Cerff zelebrierte die Festmesse feierlich, zauberhaft begleitet vom örtlichen Kirchenchor, zusammen mit Sängerinnen und Sänger aus der Nachbargemeinde Karsau.

Feierlich pilgerten die Menschen beim Eichsler Umgang durch die Straßen. Vorbei an den tollen Blumenteppichen. | Bild: Petra Wunderle

Ein besonderes Hörerlebnis

Der Gesang und die Musik – an der Orgel begleitete Tobias Voegele – waren sehr einfühlsam, es war ein besonderes Hörerlebnis. Dirigentin Jlúcia Julbe sang das „Laudate Dominium“ aus Vesperae solennes de Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart und „Herr, dein Wort ist Licht und Wahrheit“ aus „Praise the Lord, o my soul“ von Samuel Wesley. Es war eine Ode an die Freude, die Gesang und Musik vermittelten.

Kinder feiern ihren eigenen Gottesdienst

Ein paar Meter weiter, in der Pfarrscheune, feierten die ganz jungen Festbesucher einen separaten Kindergottesdienst, und alle gemeinsam begaben sich anschließend auf den Prozessionsweg durch Ober-Eichsel. Die Straße um die St. Galluskirche war farbenfroh mit Blumen- und Sägemehlteppichen geschmückt. Es war ein schönes Bild, welches Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den frühen Morgenstunden, unter der Leitung von Susanne Grauf, kunstvoll auf die Straße gezaubert hatten. Der Prozessionsweg führte zu zwei Stationen, begleitet vom Musikverein Adelhausen.

Interessengemeinschaft bereitet alles vor

Zwischenzeitlich war alles gerichtet auf dem Hallenplatz. Die IG Eichsler Umgang hatte alles vorbereitet. In der Küche lief es heiß, denn ganz viele Besucher nutzen die Gelegenheit, um Mittag zu essen. Für viele Menschen vom Dinkelberg und Umgebung ist es obligatorisch, beim Eichsler Umgang kirchlich und weltlich zu feiern. Das hat eine lange Tradition in Eichsel.

Tolle Stimmung im Festzelt

Es wurde unterm großen Festzelt bewirtet, schnell stellte sich Feststimmung ein, gerne hielten die Menschen ein Schwätzchen, zur Unterhaltung spielten die Adelhausener Musikerinnen und Musiker und keiner wollte so schnell wieder nach Hause gehen. Wer noch Lust auf einen Nachtisch hatte, der war im Garten der Pfarrscheune genau richtig, denn hier verwöhnte der Kirchenchor mit einem tollen Aufgebot an Kuchen und Torten.

Aus dem Kalender nicht mehr wegzudenken

Auch Kinderunterhaltung, das Konzert am Mittag mit der Blaskapelle Eichsel, eine Führung durch die Kirche und die Schatzausstellung, das Nachmittagskonzert der Blaskapelle Eichsel sowie ein kleiner, ausgewählter Landmarkt und ein Stand Tourismus Rheinfelden gehörten zu dem eintägigen Wallfahrtsfest, das nicht mehr wegzudenken ist aus dem Veranstaltungskalender des Dorfs.