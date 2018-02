Repair Café in Rheinfelden macht defekte Geräte flott. Das Angebot von VHS undKlimamanagement kommt gut an und fördert den Umweltgedanken

Rheinfelden – Für die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern haben sich Klimamanagerin Erika Höcker, Stadtverwaltung und die Volkshochschule (VHS) in das Klimafasten, eine Aktion der Evangelischen Landeskirche, mit seinen zahlreichen Facetten eingeklinkt. Ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist zum Beispiel die Frage, ob ein defektes Gerät sofort durch einen Neukauf ersetzt werden muss. Im Repair Café gibt’s darauf eine klare Antwort.

Die VHS bietet seit Oktober 2014 das Repair Café an. Ein Team, eigentlich ist es ein Quartett, schaut sich die defekten Geräte an und entscheidet, ob sie repariert werden können, und zwar mit der Unterstützung durch den Besitzer. Reparieren reduziert Müllberge, spart Ressourcen, ist somit ganz im Sinne des Klimafastens und wurde deshalb zu diesem, zum Nachdenken Anlass gebenden, Programm hinzugefügt.

Antje Tomaschewski war vor drei Jahren mit einer kaputten Kaffeemaschine in der Cafeteria der VHS aufgetaucht. Diesmal bringt sie einen Staubsauger, an dem der elektrische Schalter klemmt. „Das hat sich rentiert, die Kaffeemaschine ist seither in Ordnung, und der Staubsauger läuft auch wieder“, erklärt sie später strahlend. „Staubsauger und Kaffeemaschinen sind Geräte, die uns tatsächlich am Häufigsten vorgelegt werden“, bestätigt Hansruedi Oertlin.

Plötzlich kreischt das Kinderhörbuch „Hanni und Nanni“ gellend durch den Raum. Annette Feuchter hatte gleich zwei CD-Player mitgebracht, die vermeintlich keinen Muckser mehr von sich gaben. Schon nach kurzer Zeit entdeckten die Helfer dank ihres handwerklichen Geschicks den Fehler und konnten ihn auch gleich beheben. Verblüfft betrachtet die Besitzerin ihre beiden Geräte, die zu Hause partout nicht arbeiten wollten, hier aber anstandslos schnurrten.

Petra Wockel hatte vor 20 Jahren ein hübsch gemasertes Holztablett im St. Josefshaus gekauft. Sie wollte dieses schöne Stück nicht wegwerfen, doch auf einer Seite war der Rand mit der Trageöffnung abgebrochen. Siegfried Loch holt Holzleim und Schraubzwingen, um den Schaden zu beheben. Petra Wockel genießt erst mal einen Kaffee, denn der Leim muss trocknen und schließlich heißt es ja Repair Café. Auch für alle anderen in der Warteschleife gibt es Kaffee und Kekse, denn Zarife Yolcu ist der gute Geist in der Cafeteria. Sie schaut, dass die Anträge ausgefüllt werden, achtet darauf, wer an der Reihe ist, und bringt die Geräte an die richtige Adresse. Da gibt es die Anlaufstellen für Fahrräder, Elektrogeräte, Sonstiges“ und Computer.

Clemens Wehinger war schon einmal mit einem Fön da. "Der läuft wieder", meint er. Diesmal hat er einen Flachbildschirm dabei und weniger Glück: Für die durchgebrannte Sicherung hatte das Team keinen Ersatz.

Um zusammen mit einem Migranten eine Nähmaschine zu reparieren, muss Siegfried Winkler dann mit Händen und Füßen und viel Fantasie arbeiten. Der Mann ist überglücklich, als der Schaden schlussendlich behoben war. Einem zu Boden gefallenen Massagegerät kann die Crew allerdings nicht mehr helfen, es muss nun entsorgt werden. „Jetzt kann ich es aber mit gutem Gewissen wegwerfen. Ich weiß, es gibt keine andere Möglichkeit“, meint Besitzerin Claudia Ehlert etwas enttäuscht. Ihre Nähmaschine konnte mit Geduld und Spucke, Pardon mit Öl natürlich, wieder zum Laufen gebracht werden. „Perfekt“, strahlt sie. Wenn ein Gerät wieder funktioniert und der Besitzer vor Freude jubelt, dann sind auch die vier Herren glücklich. „Was gibt es für einen schöneren Lohn, als die Freude eines Menschen, dem geholfen werden konnte“, sagt Hansruedi Oertlin fast philosophisch und greift tief in seinen Werkzeugkoffer.

„Jedes Mal, wenn wir hier sind, brauchen wir mehr Werkzeuge“, schmunzelt Siggi Loch. „Wir sind eine tolle Clique, wir arbeiten zusammen, und keiner ist dem anderen Konkurrenz. Wir haben Spaß an dieser ehrenamtlichen Aufgabe und opfern die Samstage gerne dafür“, ergänzt Oertlin. Für das Team gehören interessante Gespräche mit den Besitzern der Geräte, neue Erfahrungen mit kniffligen Aufgaben und die Zufriedenheit, wenn alles gut gelaufen ist, auch zum Erfolg des Repair Cafés. Das Angebot ist kostenlos, am Ausgang steht eine Spendenkasse. Das Team geht mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und allen Werkzeugen auch ins schweizerische Rheinfelden und bietet auch dort diesen optimalen Service an.

„Als wir das erste Mal unsere Geräte ausgepackt haben, funktionierte das mit dem Stecker nicht. Wir mussten Adapter und Steckerleisten besorgen, mit denen wir auch in der Schweiz arbeiten können. Wir konnten dann Béa Biebers Diktiergerät reparieren, das hat uns gefreut“, erzählt Siegfried Loch. Béa Bieber war bis 2017 Stadträtin im benachbarten Rheinfelden und ist Mitbegründerin des dortigen Repair Cafés. Am 17. März findet das Repair Café wieder in der Schweiz statt, von 10 bis 14 Uhr im Roten Haus.

