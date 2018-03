Rheinfelden Blaskapelle Eichsel begeistert mit einem Konzert für die ganze Familie

Der Nachwuchs der Blaskapelle Eichsel stand im Mittelpunkt der Premierenveranstaltung unter dem Motto „Jeder zeigt, was er kann“. Dirigent Michael Glünklin wurde gleichzeitig verabschiedet.

Eine schöne Premiere hat die Blaskapelle Eichsel mit dem Familienkonzert unter dem Motto „Jeder zeigt, was er kann“ hingelegt. Dabei standen vor allem die ganz jungen Talente im Mittelpunkt. Vorsitzender Stefan Eckert nutzte den Anlass, um Dirigent Michael Glünkun zu verabschieden, der aus persönlichen Gründen geht. Mit eingängiger Musik stellte sich das Jugendorchester – mit Unterstützung einiger Aktiven – vor. Das Programm reichte von Happy-Musik, tanzenden Pinguinen und Spinnen. Die Leitung hatte Karl-Frieder Jülle, da sich Jugendleiterin Anja Eckert aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich um ihre Mädchen und Jungen kümmern konnte.

Durchs Programm führte Manuel Brugger, er stellte alle Kinder einzeln vor. Elf werden gerade Sandra Arsaln und Annika Zemp an der Blockflöte ausgebildet, drei an der Klarinette. Die Instrumente Trompete und Schlagzeug werden in der Musikschule Rheinfelden unterrichtet. Die eingängige Musik wurde in kleinen und größeren Gruppen vorgetragen und begeisterte das Publikum, das sich vorwiegend aus Eltern, Omas und Opas zusammensetzte. Das wochenlange Proben hatte sich gelohnt. „Nur im stillen Kämmerlein zu spielen ist nicht interessant, die Kinder freuen sich, wenn sie ihr Können vor Publikum zeigen können, da ist das Familienkonzert eine gute Plattform“, sagte Vorsitzender Stefan Eckert.

Groß war die Freude über die positive Resonanz bei allen Beteiligten. Das füllte auch den „Spendenbass“, denn der Erlös aus Kaffee, Kuchen und Getränken ist für den Nachwuchs bestimmt. „Wir wollen einheitliche T-Shirts für die Jugend anschaffen“, gab der Vorsitzende bekannt. Das Aktivorchester spielte im Anschluss flotte Filmmusik, ein Medley aus dem Dschungelbuch, um so auch dem Nachwuchs zu zeigen, wo der musikalische Weg hinführen kann.

Eckert nutzte das Familienkonzert außerdem, um den Dirigenten Michael Glünkin zu verabschieden. Glünkin verlässt die Blaskapelle nach zwei Jahren zum ersten April aus persönlichen Gründen. „Es hat mir Spaß gemacht, wir trennen uns im Guten“, sagte der scheidende Dirigent, der in einer Bigband und beim Musikverein Hauingen Baritonsaxophon spielt, gegenüber unserer Zeitung. Ein Nachfolger wird noch gesucht.