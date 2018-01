Rheinfelden Birgitt Kiefer leitet seit Januar das Familienzentrum

Nach einer langen Zeit, in der sich die Mitarbeiter des Familienzentrums selbst organisiert haben, weil zwischen dem Abschied der ehemaligen Leiterin, Ilona Fritz-Schild, und dem Antritt der neuen Leitung ein zeitliches Loch klaffte, hat Birgitt Kiefer im Januar begonnen, die Geschicke des Familienzentrums Rheinfelden zu leiten. Besonders im Zusammenhalt und in Engagement der Mitarbeiter und Besucher sieht sie großes Potenzial.

Sich ständig auf Neues einzulassen, sei zwar ganz normal in sozialpädagogischen Berufen, doch im Fall ihres Wechsels vom Sozialen Arbeitskreis Lörrach zum Familienzentrum habe dies doch eine ganz andere Intensität, gesteht Kiefer, die seit Januar das Familienzentrum Rheinfelden leitet. Schon direkt nach ihrem Studienabschluss vor rund 25 Jahren hat Birgitt Kiefer angefangen, beim SAK Lörrach zu arbeiten. Noch nie in ihrem Leben habe sie die Stelle gewechselt. „Ich hatte einen wirklich tollen Job“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin, „aber jetzt mit über 50 habe ich nachgedacht, wie es mit meinem Leben weitergehen soll und da ist mir die offene Stelle im Familienzentrum quasi vor die Füße gefallen.“

Und mit jedem weiteren Besuch habe sie die Bestätigung bekommen, dass dies der richtige Weg für sie sei und dies nicht nur, weil sie nun mit dem Fahrrad zu Arbeit fahren könne, sagt Kiefer lachend. Sich selbst beschreibt sie eher als bodenständig, doch wenn sie die Kinder im Nebenraum singen höre, dann bewege sie das auf eine Art, die sie bisher an sich selbst so gar nicht kenne, gibt Kiefer zu.

Noch bestehe ihre Arbeit in erster Linie aus Beobachten und Zuhören, denn ihre Aufgaben seien sehr vielschichtig und komplex und sie versuche zuerst den Geist der Einrichtung aufzunehmen. „Ich muss erstmal ankommen“, erläutert Kiefer und ergänzt, dass es ihr sehr wichtig sei, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, zu erfahren, wer warum welches Angebot nutzt und welche Hoffnungen und Wünsche offen seien, denn nur dann könne man mitgestalten.

Besonders froh ist Kiefer auch über die regelmäßigen Treffen mit der ehemaligen Leiterin des Familienzentrums, Ilona Fritz-Schild, die ihr hilft, ihre neue Stelle mit allen Facetten zu erfassen und auch der Vorstand des Vereins stehe ihr immer und bei allen Fragen beiseite. „Ich muss den Menschen ja auch die Chance geben, mit mir anzukommen“, sagt die 52-Jährige, „sie wissen ja auch nicht, was auf sie zu kommt.“ Und dabei begeistert Kiefer besonders die Offenheit, die ihr im Familienzentrum entgegengebracht wird. Die ersten Wochen seien sehr positiv verlaufen. Lachend und mit offenen Armen sei sie begrüßt worden und genau darin sehe sie auch sehr viel Potenzial.

Räume werden zu klein

„Das Engagement und der Zusammenhalt ermöglicht ein gemeinsames In-die-Zukunft-schauen“, sagt sie. Beide Häuser, in Rheinfelden und in Grenzach-Wyhlen, sind ein Garant für ein friedliches Miteinander, bei dem sich Leute kennenlernen und austauschen können. Egal ob verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters oder verschiedener Religion. Die Besucher seien die direkte Quelle, um zu erfahren, was die Gesellschaft, die Stadt, die Kinder und so weiter brauchen. Noch sei ihr Blick in die Zukunft eher vorsichtig, aber auf jeden Fall wolle sie das Programm weiter ausbauen. Ein Vorhaben, das vermutlich mit einer räumlichen Veränderung einhergehen muss. „Die Räume, sowohl in Grenzach-Wyhlen wie auch in Rheinfelden sind toll“, sagt Kiefer, „aber inzwischen geht es an beiden Standorten sehr beengt zu.“

Eine Besonderheit des Angebots sei aber auch die gegenseitige Hilfe der Besucher und die Hilfe zur Selbsthilfe. Kiefer wünscht sich die Möglichkeit, mehr Fachpersonen zu einzelnen Themen einladen zu können, damit Besucher nicht an Institutionen weitergeleitet werden müssen, sondern direkt einen Ansprechpartner finden. „Dafür bräuchten wir aber leider mehr Räume“, sagt sie bedauernd.

Rheinfelden habe aber ein starkes Netzwerk und nun sei es erst einmal wichtig, sich selbst zu positionieren, friedlich zusammenzuwachsen und sich lokalpolitisch einzumischen, indem man immer wieder auf die Zielgruppe aufmerksam mache. Kiefer sagt, es läge ihr am Herzen, dass das Familienzentrum weiterhin eine Plattform sei, wo man die Möglichkeit habe, mitzugestalten und sich auszuprobieren. Im Familienzentrum verändere sich immer etwas, das hänge aber nicht an ihr als einzelner Person, oder auch nicht am Vorstand, sondern an den Leuten, die das Angebot besuchen und mitgestalten. „Die steuern das Schiff“, sagt sie.