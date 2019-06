von Jasmin Radel

Nicht nur in Amerika oder Großbritannien erfreut sich das bekannte Bingo-Spiel großer Beliebtheit und Sympathie. Auch im Rheinfelder Gambrinus-Café wird bei der Ziehung der Zahlen begeistert mitgefiebert. Große Geldgewinne gibt es nicht, aber auch die kleinen Preise reizen die vornehmlich weiblichen Mitspieler.

Hundert Jahre Tradition in den USA

Bingo hat in den USA eine fast hundertjährige Tradition. Ursprünglich vom spanischen Spiel „Beano“ abgekuckt, wurde das Spiel erstmals in New York 1929 öffentlich veranstaltet und im Eifer des (Gewinn-)Gefechts rief eine Spielerin lauthals „Bingo!“, statt „Beano“. Damit war der weltbekannte Name des Spiels geboren, und es erfreut sich über die Landesgrenzen hinaus bis heute allergrößter Beliebtheit.

Alles, was man zum Bingospielen braucht: Die Zettel, Abdeckplättchen und natürlich Kaffee und Kuchen. | Bild: Jasmin Radel

25 Felder mit den Ziffern von 1 bis 75

Das Prinzip ist einfach: Man erhält eine Karte mit 25 verschiedenen Zahlenfeldern von 1 bis 75. Der sogenannte Croupier zieht nacheinander aus einer großen Lostrommel Gewinnzahlen, und die Spieler bedecken diese mit farbigen Chips, sofern sie auf deren Spielschein zu finden sind. Wer zuerst fünf Zahlenfelder, senkrecht oder waagerecht verlaufend, abdecken kann, hat das sogenannte „Bingo“ und damit die Runde gewonnen. Die Steigerung hiervon ist das zweifache und dreifache Bingo, bei welchen man nicht nur eine, sondern sogar zwei bis drei Reihen abdecken muss.

„Trixi“ macht es immer spannend

Im Gambrinus-Café heißt der Croupier Beatrix Uhl. Alle am vergangenen Freitag durchweg weiblichen neun Bingo-Spielerinnen werden von ihrer „Trixi“ einzeln begrüßt. Bevor die Runde startet, werden alle noch mit einer Tasse Kaffee und einem Stück leckerem Bienenstich versorgt. Die Spielscheine liegen vor den Damen auf dem Tisch, die Chips zum Abdecken werden schon gespannt zwischen den Fingern hin- und hergeschoben und dann zieht Trixi die erste Zahl.

Und dann schallt es in den Raum: „Bingo!“

Danach geht es flott weiter und nach kaum fünf Minuten ruft die 84-jährige Etha schon ihr erstes „Bingo!“ aus. Die Zahlen werden überprüft und für jede gewonnene Runde gibt es ein kleines Schokolädchen. Die Spannung steigt, denn nun sind doppelte und dreifache Bingo-Reihen dran. Zwischendurch ruft eine der Damen: „Trixi, du ziehst heute die völlig falschen Zahlen.“ Alle lachen. Elfriede hat vor lauter Spannung die 27 mit der 72 verwechselt und bei der Prüfung ihres verwechselten Bingos müssen wieder alle kichern.

Manche setzen auf ihre Glückszahlen

Monika Pollmann ist schon seit zwei Jahren mit von der Bingo-Partie und liebt diesen Nachmittag heiß und innig. Bei der Auswahl der Spielscheine achtet die 66-Jährige darauf, dass bestimmte Zahlen darauf sind. „Sowas wie Glückszahlen. 13 und 25. Zu denen habe ich auch eine persönliche Bindung“, sagt sie. Aber nicht nur Glückszahlen machen beim Spiel was aus. Für einige ist auch die Farbe der Chips entscheidend, mit denen sie spielen.

Etha ist die Bingo-Königin des Tages

Nach den ersten drei Runden ist schon klar ersichtlich, wem der Bingo-Gott an diesem Nachmittag treu ist, nämlich Etha. Sie führt bereits mit neun Punkten und der Weg zur Bingo-Königin des Tages ist damit schon so gut wie gepflastert.

Immer am ersten Freitag im Monat

Wer schon immer mal wissen wollte, welchen Reiz das Spielen von Bingo hat, der sollte einen solchen Spielnachmittag live besuchen und mitmachen. Seit mehr als drei Jahren veranstaltet die Awo jeden ersten Freitag im Monat eine Bingo-Runde. Man trifft sich ganz gemütlich bei Caféhaus-Atmosphäre, und jeder, ob jung oder alt, ist willkommen. Aber nicht nur das gemeinsame Spiel ist wichtig, auch der Austausch zwischen den Spielern bringt Schwung in die Runde und macht den Nachmittag umso netter.

Kontakt: Alle Informationen zu weiteren Bingo-Spieltagen sind erhältlich unter Telefon 07623/307 43 70.