von Roswitha Frey

Das Thema Mensch bewegt den Bildhauer Leonhard Eder seit Jahrzehnten. In seiner Ausstellung im Rheinfelder Schauraum, die am Montag unter großem Publikumsandrang eröffnet wurde, widmet sich der bekannte Künstler in Skulpturen und Malerei dem Menschsein zwischen Werden und Vergehen. „Homo sapiens heute“ nennt der 86-Jährige diese Einzelschau, die er als seine letzte ankündigt hat.

Intensiv setzt sich Eder in figürlichen Arbeiten in Sandstein, Kalkstein, Marmor, Dolomit und Gips mit dem menschlichen Leben, mit Mythen, Transzendenz und Evolution auseinander. Wie Kulturamtsleiter Claudius Beck in seiner Begrüßung sagte, war es der schöne, ebenerdige, lichtdurchflutete Ausstellungsraum, der den Bildhauer bewogen hat, doch noch einmal auszustellen. Sehr zur Freude der zahlreichen Vernissagegäste, darunter Alt-Oberbürgermeister Eberhard Niethammer, die sich beeindruckt zeigten von Eders jüngsten Arbeiten aus den letzten zehn Jahren.

Eine literarische und philosophische Laudatio auf den „Altmeister der Bildhauer Südbadens“ hielt der kürzlich in Ruhestand getretene frühere Wehrer Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Was ist der Mensch? Was war er und was wird er sein? Mit solchen Fragen fordere Eder heraus und gebe eine Antwort in seinen Werken: „Der wahre Mensch, das ist die Frau“. Die Frau stehe im Mittelpunkt von Eders Werk und Welt, sie sei sein Alpha und Omega, die „evolutionäre Kraft des kreativen Seins“, deutete es der Laudator. „Die Frau ist Schöpfung und der Mann ist ihr Geschöpf, aus ihrem Fleisch geboren“.

An den Schluss habe Eder ein bewusstes Fragezeichen gesetzt: die Frau aus Gips, „Evolution“ getauft, von „irritierend disharmonischer Gestalt“, die Fragen nach der Zukunft des Menschen offen lasse.

In der von Elisabeth Veith kuratierten Ausstellung zeigt Eder seine existenzielle Sicht auf den Menschen meist in figürlichen Aktdarstellungen von Frau und Mann, die kraftvoll aus dem Stein gemeißelt sind. Die Frau erscheint in Skulpturen aus Kalkstein und rötlichem Sandstein als erdverbundene, nährende und schützende Mutter, die ihre Kinder in den Armen hält.

Neben diesen Mutter-Kind-Motiven finden sich eine statuenhafte, schlanke, hoch aufragende Frauengestalt aus weißem kristallinem Marmor und eine schmale, längliche Figur, die Hand auf die Brust gelegt. In gerundeten Formen präsentiert sich ein weiblicher Torso. Die liegenden weiblichen Figuren, eine davon mit angewinkelten Beinen, sind meisterhaft aus der Steinplatte heraus gestaltet. In der Figurengruppe „Vier Frauen“ wirken die Körper und Köpfe im Kreis wie miteinander verschmolzen. In der Bronze „Der Kuss“, hat Eder ein Paar in inniger Umarmung modelliert, die beiden Körper im Ausdruck der Hingabe: eine Skulptur von elementarer Sinnlichkeit. Eine männliche Figur wirkt robust, kraftstrotzend aus dem Sandstein gehauen, wie an einer Mauer lehnend, mit festen Beinen und vorstehendem Bauch. Auffallend im Raum sind die neuesten lebensgroßen Figuren aus diesem Jahr, die über einem filigranen Holzgerüst aus Gips modelliert sind. Die Frau wirkt anmutig, schlank, den Arm über den Kopf erhoben, der Mann steht mit gewölbtem Bauch da, mit kräftigen Oberflächenstrukturen, den Blick gen Fensterfront gerichtet. In der Gipsfigur „Evolution“ thematisiert Eder, wie der Mensch in Jahrtausenden aussehen könnte.

Auch in seiner Malerei beschäftigt sich der Künstler mit dem Menschen, der eingebunden ist in die Kultur, die Mythen, die Religion, über Jahrtausende hinweg. In den Bildern zeigt Eder eine Frauenfigur, die über eine hohe Mauer in ein lichtes Land blickt, oder eine Frau, die von einem gotischen Schemel aus einem Fenster blickt. In anderen Bildern sind die Menschen losgelöst von allem Irdischen, schweben schwerelos im lichtblauen Himmel. Tanzende Nymphen und Feen, durch die Lüfte fallende Frauenfiguren symbolisieren das Transzendente, das Spirituelle, das Losgelöstsein von der Erde. In einem Bild fliegen die Figuren über den Wolken, schauen hinab auf Tempel, Moschee, Dom und Pyramiden, in einem anderen verwandeln sie sich in Wolken. So hat Eder an diesem Vernissageabend den Besuchern noch einmal die Summe seines jüngsten bildhauerischen und malerischen Schaffens und viel Gesprächsstoff geboten.

Die Ausstellung ist bis 14. September zu sehen, Montag bis Freitag 10 bis 18, Samstag 10 bis 13 Uhr. Ergänzend bietet die VHS am 28. September (Abfahrt 13 Uhr) unter Leitung von Paul Schmidle eine Exkursion zu Skulpturen Eders im Wiesental.