von Heidi Rombach

Mit Glockengeläut wurde am Freitag der Weihnachtsmarkt in der Rheinfelder Innenstadt eröffnet. Unter Federführung von Gabriele Zissel (Ressortleitung Stadtmarketing und Tourismus) fand er zum dritten Mal unter städtischer Regie statt. An drei Tagen gab es in rund 50 überdachten und abschließbaren Ständen Spezialitäten sowie Geschenke und Mitbringsel entsprechend der Advents- und Weihnachtszeit.

