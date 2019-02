von SK

Ein Autofahrer bekam wohl während der Fahrt Durst. So weit so gut. Doch der Mann öffnete sich eine Bierdose und trank den Gerstensaft genüsslich hinterm Steuer.

Das war keine gute Idee. Wenn die Polizei so etwas sieht, ist man fällig. Eine Streife des Rheinfelder Reviers beobachtete den Autofahrer in der Warmbacher Straße, hielt ihn an und kontrollierte ihn.

Offensichtlich war es nicht der erste Schluck. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Autofahrer hat nun ein Bußgeldverfahren am Hals und muss mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Informationen zu den häufigsten Unfallursachen und den Folgen von Alkohol im Straßenverkehr sind im Internet (www.runtervomgas.de) zu finden.