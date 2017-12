Rheinfelden Bewährung nach Vergewaltigung: Gericht fällt Urteil in einem äußerst schwierigen Fall

Ein Maler wird wegen Vergewaltigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er drei Promille Alkohol im Blut. Alles über die Urteilsbegründung lesen Sie hier.

Wegen Vergewaltigung hat ein Schöffengericht des Amtsgerichts Lörrach einen heute 41 Jahre alten Maler zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er hatte nach dem Cityfest in der Nacht zum 18. Juni im vergangenen Jahr am Schwarzen Weg ein damals 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Beide seien sehr stark betrunken gewesen.

„Wir haben es hier mit einem äußerst schwierigen Fall zu tun gehabt, sowohl was die tatsächlichen Umstände als auch was die rechtliche Würdigung angeht“, stellte der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Martin Graf, bei der Urteilsverkündung fest. Der stellvertretende Direktor des Lörracher Amtsgerichts rügte dabei auch den Gesetzgeber, der mit der Neufassung des Paragrafen 177 des Strafgesetzbuchs eine äußerst schwierige und schwer zu handhabende Formulierung gefunden habe.

Unter Strafe steht nach dieser Vorschrift unter anderem, wenn es „der Täter ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert“, so der Gesetzestext. „Das ist ein kaum nachvollziehbares Konstrukt. Geschützt werden soll die sexuelle Selbstbestimmung und der Täter soll sich der Zustimmung versichern, wenn die Willensbildung beeinträchtigt ist. Wie soll das gehen?“, fragte Richter Graf.

Um diesen schwierigen Sachverhalt aufzuhellen, hatte das Gericht am zweiten Verhandlungstag den Prozess nochmals unterbrochen, um noch einen dritten Gutachter zu befragen, ob das Mädchen, das bei der Tat völlig betrunken war, überhaupt noch in der Lage gewesen ist, einen eigenen Willen zu äußern. Dieser war der Ansicht, dass das zum Zeitpunkt, als die Polizei eintraf, sicher nicht mehr der Fall war, denn da fiel das Mädchen von der Bank und konnte nicht mehr sprechen. Ab welchem Zeitpunkt genau das aber so war, konnte der Gutachter auch nicht klären.

Mädchen war nicht ansprechbar

Das Gericht ging davon aus, dass die 15-Jährige, belastet durch Ärger mit der Familie und den Tod der Tante, nachts die elterliche Wohnung verließ und dabei ein Halbliterflasche Wodka mitnahm, die sie in schnellen Schlucken leer trank. Am Schwarzen Weg setzte sie sich auf eine Bank. Als ihr Hund in den Dürrenbach lief, wollte sie ihn herausholen, stürzte dabei aber selbst ins Wasser. In diesem Moment kam der Angeklagte vorbei. Er half ihr aus dem Bach, setzte sich mit ihr auf die Bank und unterhielt sich mit ihr.

Und irgendwann kam es dabei zu sexuellen Handlungen. Dabei hat das Mädchen den Mann gebissen, was das Gericht als klares Zeichen wertete, dass das Mädchen das nicht wollte. Gegen 1.20 Uhr kam ein Zeuge vorbei, dem die Umstände seltsam vorkamen. Der Angeklagte rief ihm zu: „Nichts passiert, geh weiter!“ Doch der Zeuge rief die Polizei. Als diese zehn Minuten später eintraf, fand sie das Mädchen nicht mehr ansprechbar und in sich zusammengesackt vor. Es hatte gut zwei Promille und war an Alkohol überhaupt nicht gewöhnt. Der Angeklagte hatte etwa drei Promille, doch er war als starker Trinker an Alkohol gewöhnt.

Zwar sei seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen, hatte ein Gutachter festgestellt, weshalb das Gericht die Strafe milderte. Die Fähigkeit, sein Unrecht einzusehen, sei aber noch vorhanden gewesen, was sich in seiner Äußerung „Nichts passiert, geh weiter!“ zeigte. Bei dem Mädchen sei die Fähigkeit, einen eigenen Willen bilden zu können, erheblich eingeschränkt, aber nicht aufgehoben gewesen, stellte das Gericht fest. Das habe der Angeklagte auch merken müssen, weil das Mädchen in den Bach stürzte und von der Bank fiel und ihm die leere Wodkaflasche zeigte.

„Ohne Ihre Angaben bei der Polizei hätte dieses Verfahren aber wahrscheinlich gar nicht stattgefunden“, hielt Richter Graf dem Angeklagten zugute. Zur Polizei hatte der Maler gesagt, er habe mit dem Mädchen Sex gehabt. Deswegen fand eine medizinische Untersuchung statt, die das auch bestätigte. Das Mädchen selbst erinnerte sich aufgrund seiner Betrunkenheit an den ganzen Vorfall überhaupt nicht mehr.

Opfer wirkt deutlich jünger

Dass der Angeklagte geglaubt habe, das Mädchen sei schon 23, nahm ihm das Gericht nicht ab, weil die heute 16-Jährige deutlich jünger wirkt. Aufgrund der Aufklärungshilfe und der eingeschränkten Steuerungsfähigkeit des Angeklagten hielt das Gericht zwei Jahre Freiheitsstrafe für angemessen. Diese setzte es zur Bewährung aus, weil der Angeklagte nicht vorbestraft war und weil er sechs Monate der Strafe bereits als Untersuchungshaft abgesessen hat.