von SK

Ein 28-jähriger Mann befuhr am Montagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Mountainbike die Karl-Fürstenberg-Straße. Vermutlich stürzte der Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung und wurde dabei schwer verletzt. Er trug keinen Schutzhelm. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seines kritischen Gesundheitszustands wurde er von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik verlegt.

