von SK

Rheinfelden – Ein betrunkener Radfahrer ist am Montag vor den Augen der Polizei umgefallen, als Beamte diesen in der Friedrichstraße zu einer Kontrolle anhielten. Der 49 Jahre alte Radfahrer war gegen 23.10 Uhr gestoppt worden, da er an seinem Rad kein Licht hatte, teilt die Polizei mit. Als er anhielt, kippte er um, ohne sich zu verletzten. Ein Alcomatentest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wurde angezeigt.

