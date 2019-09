von Horatio Gollin

Beim Sparkassen-Empfang am Sonntag wurden die Helfer beim Trottoirfest besondes gewürdigt. Sparkassen-Filialleiter Klaus Schäuble kündigte statt Ansprache „einen Werbeblock“ an, allerdings nicht für das Kreditinstitut, sondern für die Bürgerstiftung, für deren Unterstützung er warb.

Eine Locke für 50 Euro

Da die Clique D‘Maximale zum Trottoirfest die Wette ausgeschrieben hat, dass jeder, der eine Locke des Haupthaares des Präsidenten des Partnerschaftsvereins aus Neumarkt, Marco Dalvit, zur Hütte der Maximalen brächte, ein Essen frei bekomme, aber keiner eine Strähne an den ersten zwei Trottoirfest-Tagen gebracht hatte, versteigerte der Obermaximale Stefan Bozic spontan eine Strähne Dalvits zur Unterstützung der Bürgerstiftung. Das Eröffnungsgebot lag bei 5 Euro – bei 50 Euro wurde zugeschlagen.

Im Zeichen der Städtepartnerschaft

Das Trottoirfest ist nicht nur Straßenfest, es steht auch ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft, was durch die Teilnahme der vier Partnerstädte beim Empfang deutlich wird. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt begrüßte Neil Moore, den Leader des Councils of Vale of Glamorgan, den Neumarkter Bürgermeister Horst Pichler, die Fécamper Stadträtin Brigitte Soenen und die Städtepartnerschaftsbeauftragte Kathy Valcke aus Mouscron.

Dicht gedrängt standen weitere Vertreter der Partnerstädten und Rheinfelden/Schweiz neben örtlichen Gemeinderäten sowie Vertretern von Vereinen, sozialen Einrichtungen, Industrie und Gewerbe. Die Bundestagsabgeordneten Christoph Hoffmann (FDP), Gerhard Zickenheiner (die Grünen) und die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) vertraten die große Politik.

Städtepartnerschaften setzen entgegen des Trends zur Nationalstaatlichkeit ein Zeichen für ein demokratisches Europa, erklärte Eberhardt, der in der Bevölkerung einen Gegenbewegung zu diesem Trend erkannte.

Für ihren 30-jährigen Einsatz am Trottoirfest zeichnete der OB die Neumarkter Dalvit und Heinz Bertignoll mit Gläsern aus dem Atelier von Wilfried Markus aus. Einen nicht ganz ernst gemeinten Sonderpreis verlieh Eberhardt an die Fécamper Stadträtin Soenen. Sie erhielt den Preis, weil in der französischen Hafenstadt kühlere Temperaturen herrschen und sie sich nicht einmal über die Hitze beklagt hat. Sie erhielt ebenfalls ein Glaskunstwerk. Frühere Preisträger waren 2016 Pichler für seinen „Todessprung“ von der alten Rheinbrücke, 2017 die Waffeln backende Valcke und im Vorjahr der tanzende Bürgermeister Leighton Rowlands aus Vale of Glamorgan.

„Es war ein tolles, friedliches Fest“, fasste Thomas Schmiederer, Vorsitzender des Trottoirfestvereins, die Festtage zusammen. So viele Leute wie dieses Jahr habe er schon lange nicht mehr auf dem Trottoirfest gesehen und die neuen Spendenbänder seien von den Rheinfeldern gut angenommen worden.

Er richtete seinen Dank an die das Fest stemmenden Vereine, die dafür eine Woche im Einsatz sind, und ehrte für seinen unermüdlichen Einsatz für das Fest Bruno ‚Bruzi‘ Zimmermann. „Es ist gigantisch, was er leistet, obwohl er nicht in der Vorstandschaft ist“, sagte Schmiederer.

Alle fünf Jahre bedankt sich der Trottoirfestverein auch beim Empfang ausrichtenden Sparkassen-Team, das einen gut gefüllten Geschenkkorb bekam. „Ohne die Latschari wäre es nur halb so schön“, lobte Schmiederer auch die Fasnachtsclique, die den Einzug in die Sparkasse mit Blasmusik begleitet hat. Die in Trachten Gekleideten spielten auch zum Abschluss des Empfangs und führten den Tross an. Die geladenen Gäste ließen sich zum Güggeli-Essen beim Kraftsportverein nieder, zur Unterhaltung des Publikums spielten die Latschari bei der Hütte der Neumarkter auf.