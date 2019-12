von Roswitha Frey

„Singe im Advent und ein Licht geht auf über dir und mir, trage das Licht hinaus in die Welt“, heißt es in einem Lied, das beim Adventskonzert des Projektchors St. Michael in Karsau zu hören war. Dieses Leuchten im Advent, das Licht, das als Hoffnungsstrahl die dunkle Zeit erhellt, kam als Botschaft in vielen der weihnachtlichen Gesänge zum Ausdruck.

Innehalten in hektischen Tagen

Kerzenlicht schuf eine schöne Atmosphäre in der Kirche St. Michael bei diesem Chorkonzert mit instrumentaler Begleitung durch Monika Preis an der Orgel sowie Kathrin Haller an der Violine und Wolfgang Haller am Klavier, das zum Innehalten in diesen oft hektischen Tagen und zur Besinnung auf das Fest einlud. Der Projektchor, der sich aus dem Kirchenchor St. Michael Karsau und Gastsängern der Kirchenchöre St. Gallus Eichsel-Adelhausen und St. Josef Rheinfelden zusammensetzt, hatte Vokalwerke und adventliche Lieder verschiedener Komponisten aus unterschiedlichen Epochen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart ausgewählt. Das reichte von Friedrich Silchers „Macht hoch die Tür“ über das Kirchenlied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ des Pfarrers Philipp Nicolai von 1599 und „O Heiland reiß die Himmel auf“ von 1622 bis zu schlichten, berührenden Liedern von Lorenz Maierhofer wie „Still zünden wir ein Lichtlein an“ und „Advent ist ein Leuchten“. Von diesem Komponisten hatte der Projektchor einige ergreifende Melodien und adventliche Weisen einstudiert, darunter „Wieder naht der heiligste Stern“ und „Im Dunkel naht die Weihnacht“.

Einfühlsam und innig

Umsichtig dirigiert von Llúcia Julbe, die auch als Solistin hervortrat, sang der Chor die Lieder und geistlichen Chorsätze einfühlsam und innig. Die klaren Stimmen, der textverständliche Vortragsstil und der harmonische Chorklang nahmen für sich ein. In freudig bewegten Chorwerken wie „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt oder „Nun komm der Heiden Heiland“ von Martin Luther wurden die Sänger von Monika Preis, die auch die Leitung hatte, an der Orgel unterstützt.

Balsam für Seele und Ohr

Als feinfühlige Instrumentalpartner für den Chor erwiesen sich auch die Geigerin Kathrin Haller mit ihrem warmen Klang und Wolfgang Haller mit seinem feinsinnigen Klavierspiel. Von weichen Violinklängen untermalt war das Lied „Leise, leise in der Nacht“, das vom Weg der Hirten nach Bethlehem handelt. Auch in den zarteren, kontemplativen Liedern wie „Singe im Advent“ waren der sangliche Violinton und die sensible Klavierbegleitung zusätzlich Balsam für Seele und Ohr. In dem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ von 1850 bezauberte Dirigentin Llúcia Julbe solistisch mit klarem Sopran. Die Stelle „Da haben die Dornen Rosen getragen“ wurde sehr innig gesungen.

Lieder zum Mitsingen

Ein Kleinod war das von Julbe auf Spanisch gesungene Hirtenlied „Pastorcito Santo“ von Joaquin Rodrigo, in dem beschrieben wird, wie sich ein kleiner Hirte in kalter Nacht auf den Weg macht. Als instrumentales Intermezzo erklang die Romanze G-Dur von Max Reger, in romantischem Klang gespielt von der Geigerin und dem Pianisten. In zwei Liedern waren die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen, darunter in dem von der Organistin begleiteten Lobgesang „Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen“. Als Zugabe nach dem herzlichen Beifall wurde noch einmal „Advent ist ein Leuchten“ gesungen. Vorsitzender Günter Schmidt dankte den Mitwirkenden mit Rosen und nicht zuletzt dem Publikum fürs kräftige Mitsingen.