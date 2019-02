von Jutta Rogge

„Es ist super, der Abend ist Spitze!“ Ehren-Ozume Wilfried Markus freute sich. Einmal mehr hatte die beliebte Nollinger Fasnachtsclique „Berggeister“ gezeigt, was in ihnen steckt. Unterstützt von den anderen Nollinger Vereinen gestalteten sie einen „intergalaktischen Berggeisterabend“. Dabei führten die Vorsitzende Nicole Steinegger und Lucas Kupferschmid gekonnt durchs Programm, denn „Nollingen ist der Mittelpunkt des Planeten Erde“. Die Hebelhalle war voll besetzt, die Auftritte begeisterten die Gäste.

Biene Maja, Heidi, Jim Knopf und Wickie

Los ging es mit den Kleinsten, den Kids der Steinbruchhexer Nollingen, die einen pfiffigen Tanz als Mäuschen hinlegten. Die Teenies der Berggeister präsentierten das Fernsehprogramm „Berg-TV“ mit verschiedenen pfiffigen Liedern. Die Biene Maja, Heidi, Jim Knopf, Ghostbusters und Wickie waren nur einige der lustigen Titel, die angespielt wurden, und Verkleidete tanzten dazu. Die Lieder luden zum Mitsingen und Klatschen ein. Tanzende und wie kleine Gesichter geschminkte Knie zeigten die Steinbruch Hexer.

Nollinger Perlen haben's einfach drauf

Die „Nollinger Perlen“, eine Gruppe tanzender Sängerinnen der Berggeister, amüsierten mit ihren pfiffigen Liedern zu Tränen, und Piet Hellmich begeisterte die Besucher mit seinen gekonnten akrobatischen Kunststücken. Natürlich durften auch die Einmärsche nicht fehlen, los ging es mit den Latschari. Die Band „The Walkers“ lud anschließend zum Tanzen ein. Selbstverständlich waren auch die Kaffeestube und die Bar geöffnet bei bester Stimmung.

Latschari bringen Stimmung in die Bude

„Das ist toll, so soll es sein“, freute sich Lucas Kupferschmid über den schönen Abend. Im Rahmen des Berggeisterabends bedankte sich der Verein bei Andreas Bär und Markus Dreyer für die Hilfe beim Narrenbaumstellen, eine langjährige Nollinger Fasnachtstradition. Auch nach dem offiziellen Programm spielten die Latschari in der Kaffeestube immer wieder Gassenhauer. Mitsingen, Klatschen und Tanzen waren bis spät in die Nacht angesagt.