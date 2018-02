Rheinfelden Berggeister Nollingen rocken die Bühne

Nollinger Clique überzeugt in der Hebelhalle. Nicole Steinegger und Lucas Kupferschmid leiten charmant durch den Abend.

Der Berggeisterabend bot in der Hebelhalle Nollingen den zahlreichen Besuchern ein ausgefeiltes, buntes Programm. Die Akteure der Clique, die bereits das 33-jährige Bestehen hinter sich hat, boten wieder eine tolle Bühnenshow. Den Einmarsch der Berggeisterclique begleitete der als Elfenmusik auftretende Musikverein Nollingen.

Die Hästräger und die Musiker machten auf der Bühne bald Platz für die Moderatoren Elfi (Vorsitzende Nicole Steinegger) und Elfried (Lucas Kupferschmid) zu schaffen. Sie haben das Elfenland bereist, um Künstler für ein Jubiläumsfest zu Ehren des Berggeister-Königs Günter I. (Günter Steinegger) zu suchen. Der Berggeisterabend bildete das finale Casting.

Die Gestaltung teilten Elfi und Elfried in die drei Bereiche jung, alt und sexy ein. Der Berggeisternachwuchs diskutierte zum Auftakt in einem Sketch die Vorzüge des Dorflebens gegenüber dem Leben in Stadt, und auch mit einer Tanzeinlage glänzten die Kinder und Jugendlichen. Ganz jung waren noch die Kinder der Clique Steibruch-Hexer Nollingen, die sich mit einem rockigen Schuhplattler auf der Bühne präsentierten. Damit kam das Programm schon zum Thema Alt.

Mit zwei Gesangseinlagen unterhielt die Frauenformation Nollinger Perlen. Zunächst als alternde Hausfrauen, um sich bei ihrer zweiten Einlage als männermordende Witwen zu offenbaren. Die Dorf-Psychiaterin Elfine (Sabine Steule) erzählte dazu Details aus ihren Sitzungen mit dem Oberbürgermeister und dem Oberzunftmeister. Schneewittchen und die sieben Zwerge brachten Witz und Bewegung auf die Bühne. Die Pause überbrückte die Hörnle-Clique aus Wallbach mit Guggenmusik.

Die Elfenmusik hat Bewerber für den vakanten Posten des Hallenwarts eingeladen, allerdings wählte die Computer-Software fragwürdige Kandidaten aus. So wollte er nordkoreanische Diktator Kim Jong-Un (Nico Neu) die Schließanlage umdrehen, damit alle in die Halle rein und keiner mehr rauskommt. Der türkische Präsident Recep Erdogan (Nadja Hartmann) zeigte Interesse am Standort, weil es hier mehr Dönerbuden als in seiner Heimat gibt. Zum Entsetzen von Elfi und Elfried platzte in das Casting König Günter I., der gar keine Jubiläumsfeier wollte. „Ich will ein großes Feuer oben in der Wannengasse, unterhalb vom Lebküchle, und brennende Scheiben, die ins Dorf geschlagen werden“, erklärte er und verkündete, dass das Fasnachtsfeuer am 17. Februar wie geplant stattfinden wird.

Obwohl damit die Feier für den König abgeblasen war, setzten die Moderatoren das Programm fort unter dem Motto: sexy. Ozume Michael Birlin verlieh vorab dem früheren Vorsitzenden Kupferschmid den VHN-Verbands-orden in Bronze für seine Verdienste. Richtig sexy wurde es dann beim Auftritt der Männer, die als Pinguine und spanischen Tänzerinnen auftraten. Neben den Steinbruch-Hexern und der Elfenmusik wurden die Berggeister bei dem gelungenen Abend von der Freiwilligen Feuerwehr Nollingen und dem Team des Sportheims an Theke, Einlass und beim Barbetrieb unterstützt.