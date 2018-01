Rheinfelden Berggeister Nollingen fürchten um ihr Fasnachtsfeuer

Weil die Stadt den gewohnten Platz nicht genehmigt, fürchten die Berggeister Nollingen um ihre Traditionsveranstaltung.

Die Fasnacht hat gerade erst Schwung aufgenommen, schon haben die Berggeister Nollingen eine eher schlechte Nachricht zu verdauen. Wie Berggeist Sabine Streule der Redaktion mitgeteilt hat, habe die Stadt der Clique mitgeteilt, dass das Fasnachtsfeuer auf gewohnten Platz auf der Nollinger Höhe nicht mehr genehmigt werde. Das Feuer müsse mindestens hundert Meter vom Wald entfernt sein. „Daher wird das Fasnachtsfeuer auf der Nollinger Höhe nicht mehr stattfinden können, was wir sehr bedauern“, so Streule weiter.

Die Berggeister bemühten sich aktuell um einen geeigneten Platz, jedoch sei nicht sicher, ob dies gelinge. Daher bittet die Clique darum, kein Holz oder Geäst am gewohnten Platz abzuladen. „Sobald wir wissen, ob und wo das Fasnachtsfeuer stattfinden kann, werden wir dies veröffentlichen“, so Streule abschließend.

Warum das Feuer, das die Clique seit 2002 in eigener Regie veranstaltet, in diesem Jahr nicht genehmigt wurde und ob auch andere Fasnachtsfeuer von der Neuregelung betroffen sind, war auf Nachfrage im Rathaus am Montag nicht zu erfahren, da der zuständige Sachbearbeiter nicht im Haus war.