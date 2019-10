von Horatio Gollin

Gebrauchte Ski und Zubehör haben beim Skibasar des Skiclubs in der Hebelhalle den Besitzer gewechselt. Der Basar kam bei den Besuchern gut an, weil der Verein altes oder unbrauchbares Material im Vorfeld aussortiert und die Kunden fair berät.

Individuelle Beratung für Groß und Klein

Das Mädchen schüttelt seinen Kopf, auf dem ein Skihelm sitzt. Der verrutscht nicht und Vorsitzender Siegfried Weissenberger fühlt noch, ob der Helm auch im Nacken nicht drückt. „Der gefällt mir besser. Der sitzt gut. Jetzt lass uns noch die Skibrille probieren.“ Die passt auch.

Das Mädchen macht Platz und mit Weissenbergers Hilfe probiert auch die kleinere Schwester Skihelme an. Allerdings ist Weissenberger mit dem dritten Helm nicht zufrieden. „Ich würde Ihnen gerne etwas verkaufen, aber das macht nur Sinn, wenn der Helm richtig passt.“

Breites Angebot an Wintersportzubehör

Eine faire Beratung leisten auch die anderen Vereinsmitglieder beim Skibasar, wo schon zur Türöffnung zahlreiche Wintersportfreunde zum Stöbern gekommen sind: Ski und Skistöcke, Snowboards und Schlittschuhe, Holzschlitten und Schneeteller, Wintersportbekleidung für Damen und Herren. In der Halle präsentiert sich ordentlich sortiert ein breites Angebot an allem nur erdenklichen Wintersportzubehör.

Vom einfachen Helm zum GPS-Rucksack

„Im Prinzip gibt es alles“, sagt Weissenberger. „Wir haben leider nur wenig Kinderskischuhe in kleinen Größen.“ Auch Protektoren, die unter die Jacke gezogen werden, um bei Stürzen den Oberkörper zu schützen, gibt es nur wenige und diese sind schnell weg. Den günstigsten Skihelm gibt es für fünf Euro, ein anderer kostet 35 Euro.

Ein Besucher erkundigt sich, ob ein Rucksack mit einem Preis von knapp unter 200 Euro richtig ausgezeichnet sei – doch der Preis stimmt, denn der Rucksack ist mit einem GPS-Rettungssystem ausgestattet.

Ski, Schuhe und Stöcke sucht eine Familie aus Minseln. Die Kinder sind aus den eigenen Sachen rausgewachsen. „Wir kommen jedes Jahr“, erklärt die Mutter, der Vater ergänzt: „Und wir haben jedes Jahr etwas gefunden.“ Sie nutzen den Basar auch immer, um ihre ausrangierten Wintersportartikel wieder los zu werden.

Erfolgsgeschichte seit mehr als 30 Jahren

Gisela Dannecker war schon bei der Ausrichtung des ersten Skibasars vor mehr als 30 Jahren dabei. „Wir hatten noch nicht so viel und es war nicht so gut organisiert. Wir haben das einfach probiert und es ist gelaufen“, erinnert sich Dannecker.

Vormittags findet die Annahme der Artikel statt, die der Skiclub nur im Auftrag der Eigentümer verkauft. Den Preis bestimmt der Verkäufer und der Verein schlägt einen Aufpreis drauf. Ab 200 Euro sind es zehn Prozent des Verkäuferpreises. „Es kommt vor, dass wir Artikel ablehnen müssen, weil sie zu alt sind“, erklärt Weissenberger. Die Artikel müssen auch in Ordnung sein, dazu schauen sich die Helfer bei der Annahme etwa die Bindungen an den Ski oder die Schnallen an den Schuhen an. Kleidung muss gewaschen sein.

Gegen eine kleine Spende gibt‘s in der Hebelhalle auch eine Wachsservice. An der Kuchentheke und am Kinderbasteltisch überbrücken viele Besucher die Wartezeit, da sich an der Kasse schon bald eine lange Schlange bildet. Wenn durch die Einnahmen des Skibasars die Kosten für die Halle gedeckt sind, ist Weissenberger schon zufrieden. Der Skibasar dient dem Verein vor allem als Werbeplattform.

Programm über das ganze Jahr

„Dann bringen wir unser Jahresprogramm raus“, sagt Weissenberger. Kinder- und Erwachsenenskikurse stehen im Dezember und Januar schon an. Der Verein bietet im Winter ein Hüttenwochenende in Davos an und in seiner Hütte in Wieden erstmals mit einer Tanzlehrerin ein Snow-and-Dance-Wochenende. Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer fährt der Skiclub ein Programm mit Exkursionen und Wanderungen.