Rheinfelden Benefiztour: Radeln für einen guten Zweck

106 Radler machen bei der achten Benefizour mit Alois Stöcklin vom Radsportverein mit.

Die Benefiz-Radtour mit Alois Stöcklin vom RSV Rheinfelden fand am Samstag schon zum achten Mal statt. Die Idee zu dieser Aktion hatte Stöcklin bei seinem 30-jährigen Jubiläum zu seinem Langstrecken Weltrekord, den er vor 37 Jahren aufstellte. Die Benefiz-Radtour bezeichnet er als „quasi ein Familienunternehmen“.

Seit der ersten Ausfahrt für den guten Zweck – alle Einnahmen gehen an Hilfsorganisationen – wächst die Veranstaltung Jahr für Jahr und mit ihr auch die Nachfrage und Motivation der Teilnehmer. Darüber freut sich Stöcklin sehr: „Die letzten paar Jahre haben wir zwei bis zweieinhalb Tausend Euro zusammenbekommen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Mit Hilfe seiner Familie, dem Radsportverein Rheinfelden (RSV) und weiteren ehrenamtlichen Helfern, sowie Sponsoren, die das Equipment stellten, stemmt er sowohl die Radtour, als auch den Festbetrieb auf dem Oberrheinplatz.

Die Spende setzt sich auch dieses Jahr zusammen aus den Startgeldern der Radler, die pro gefahrenen Kilometer zehn Cent zahlen, den Einnahmen der Festwirtschaft und privaten Spenden. Die Hälfte des Erlöses geht an den Förderverein für Krebskranke Kinder Freiburg und die andere Hälfte an die Tour der Hoffnung in Gießen. Für den guten Zweck mussten die Radler also ordentlich in die Pedale treten, um ihr Ziel von 50, 100 oder sogar 200 Kilometer zu erreichen.

Insgesamt 106 Leistungssportler sowie Freizeitradler, viele Männer und auch einige Frauen, gerieten bei schönstem Wetter ordentlich ins Schwitzen, um zu Spenden. Die erste Gruppe von 18 Personen trat um 8.30 Uhr ihre 200 Kilometer Fahrt an über Neuenburg bis nach Balingen und wieder zurück . Um 11 Uhr gingen 58 Radler für die 100 Kilometer Strecke an den Start, gefolgt von der 50 Kilometer Gruppe von 30 Personen um 12 Uhr. Stöcklin war vollauf zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf der Fahrten, die ohne unangenehme Zwischenfälle oder Defekte abliefen. Ganz besonders freute er sich, dass eine Zuschauerin in Binzen so begeistert von der Aktion war, dass sie der 50 Kilometer Gruppe bei ihrer Kehrtwende spontan eine Spende von 100 Euro für den Spendentopf mitgab. Gegen 16 Uhr trudelten auch die letzten Radfahrer wieder auf dem Oberrheinplatz ein und konnten am Bierbrunnen ihren Durst löschen. Auch festliche Musik lud nicht nur die Radler zur Stärkung mit Wurst und Kuchen ein. Einen großen Dank spricht Stöcklin an alle ehrenamtlichen Helfer aus, darunter auch Ehepaar Olaf und Erika Gaffry, die mehr als 25 Kuchen organisierten und dafür sorgten, dass keiner der Gäste hungrig nach Hause gehen musste.

Auch neben der Benefiz-Radtour versucht Stöcklin die Kinderkrebshilfe immer wieder zu unterstützen und erzählt von seinen Plänen für seine Feier zum 70. Geburtstag: „Als Geburtstagsgeschenk habe ich meine Rad-Freunde eingeladen, da sollen meine Gäste dann spenden.“ Sowohl Radrennweltmeister, als auch Hobbysportler werden an diesem Tag wieder gemeinsam ordentlich Gas geben für den guten Zweck.